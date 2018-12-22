Liverpool yeni yıla rekorla giriyor! İnanılmaz performans…

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig’de 18. haftayı da kayıpsız atlatan Liverpool, liderliğini perçinlerken savunma futbolunda da yeni bir rekora imza atmayı başardı.

Alman teknik direktör Jurgen Klopp yönetiminde yükselen grafiğini sürdüren Merseyside ekibi, 18. haftada deplasmanda oynadığı Wolverhampton Wanderers mücadelesini 2-0 kazandı ve yeni yıla kalesinde sadece 7 gol görerek zirvede girmeyi garantiledi.

Bu sezon oynadığı 11. lig maçını da gol yemeden tamamlayan Liverpool, en son 1989-90 sezonunda şampiyon olan kadronun başarısını yakalamaya çok yakın.

Liverpool’un eski futbolcusu Jamie Carragher yaptığı yorumda “Bu takım defansif olarak kulüp rekorunu kırdı ve yenileceklerini düşünmek zorlaşıyor. Bu Jurgen Klopp’un etkisi ve takımın başına geldiğinde bunu yapabileceğini düşünmemiştim” ifadelerini kullandı.

Sky Sports’ta yorumculuk yapan eski futbolcu Gary Neville de Liverpool’un başarısı hakkında konuşurken, “Sezon başına ortalama 50 gol yiyen bir takımdan bu hale dönüşmesi gerçekten inanılmaz. Takım savunmasını oturttular ve gerçek bir takım oldular. Bu gerçekten inanılmaz bir şey” dedi.

Bu sezon ligde oynadığı 18 maçın 15’ini kazanan ve 3 kez berabere kalan namağlup Liverpool, 39 gol atıp kalesinde sadece 7 gol gördü.