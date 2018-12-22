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Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Kasımpaşa

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa'nın bu akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek oldu.

22 Aralık 2018 12:07

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında bu akşam sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Mustafa Öğretmenoğlu yer alacak.

Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinin VAR’ı Barış Şimşek, geçtiğimiz haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan M.Başakşehir-Galatasaray maçında da Video Yardımcı Hakem görevinde bulunmuştu.

Son güncelleme 12:07 | 22 Aralık 2018
beşiktaş Kasımpaşa VAR
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