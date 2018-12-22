Kasımpaşa Beşiktaş maçına VAR damgası! Cüneyt Çakır üç pozisyonda…

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmaya Video Yardımcı Hakem (VAR) kararları damga vurdu. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, VAR’a danışarak Beşiktaş ve Kasımpaşa’nın birer golünü iptal etti. Cüneyt Çakır, Kasımpaşa lehine verdiği penaltı kararında da VAR’a başvurdu.

Cüneyt Çakır, ilk olarak Beşiktaş’ın henüz maçın başında, 2. dakikada, Dorukhan’ın ayağından bulduğu golde VAR’ı kullandı. Önce golü veren Cüneyt Çakır, daha sonra VAR’a başvurdu. Dorukhan’ın attığı gol öncesi Lens’in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Cüneyt Çakır, golü iptal etti. Dorukhan, gol sevinci sırasında yere yanlış basınca sakatlandı ve oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk yarısında Cüneyt Çakır, bu kez ev sahibi ekibin attığı golde VAR’a gitti. Karşılaşmanın 19. dakikasında Kasımpaşa’nın Diagne ile bulduğu ikinci golün ardından Cüneyt Çakır, yine VAR’a danıştı. Gol öncesi faul olduğunu tespit eden Cüneyt Çakır, golü iptal etti. Ancak gol sevincinde maske takarak sevinen Diagne’nin gördüğü sarı kart, geri alınmadı. Diagne bu karar uzun süre itiraz ederken, Cüneyt Çakır kararından dönmedi.

Son olarak Kasımpaşa’nın kazandığı penaltı pozisyonunda VAR devreye girdi. Mücadelenin 74. dakikasında Beşiktaş’ın genç savunma oyuncusu Fatih’in Diagne’ye ceza sahası içinde yaptığı hareketi VAR sisteminde faul olarak değerlendiren Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü ağlara bıraktı. Maçı iki golle tamamlayan Diagne, Süper Lig’in ilk yarısını 20 golle tamamlamış oldu.