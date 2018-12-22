Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? BJK ilk 11’i belli oldu

Kasımpaşa Beşiktaş Süper Lig’in 17. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zirve mücadelesi veren iki takım Süper Lig'in ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kala 90 dakikayı moralli şekilde tamamlamak istiyor. Son 3 mücadelede galibiyet alamayan Beşiktaş Kasımpaşa maçında kazanarak yeniden avatanj elde etmeye çalışacak. Kasımpaşa’nın yıldız ismi Trezeguet’in haftaiçi yönetim ile sorun yaşamasının ardından bugün BJK karşısında forma giyecek mi merak ediliyor. Trezeguet Hafta boyunca idmanlara çıkmamasına rağmen son çalışmada takımla birlikteydi. Trezeguet’in Beşiktaş maçına 11’de başlaması bekleniyor. Peki, Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Kasımpaşa BJK beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Kasımpaşa maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ İLK 11

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Joseu Sa, Koita, Trezeguet, Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Lens, Mustafa

KASIMPAŞA EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ

Sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Süper Lig’de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 3 maçta mağlup olmadı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki son 3 maçta ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017’de aynı sonuçla 2-1 galip geldi, geçen sezonki müsabaka 2-2 tamamlandı.

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig’de 30 maçta karşılaştı. Beşiktaş bu maçların 20’sini kazanırken, Kasımpaşa üç galibiyet elde etti. Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan son 24 lig maçının tamamında Beşiktaş gol atmayı başardı. Siyah beyazlılar, Kasımpaşa’ya ligde en son Nisan 1962’de gol atamamıştı.

Asil formalarımız, Recep Tayyip Erdoğan Stadı soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor. #Beşiktaş pic.twitter.com/CWAlQHjBdS — Beşiktaş JK (@Besiktas) 22 Aralık 2018

BEŞİKTAŞ’TA BABEL DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel'in Kasımpaşa karşısında Şenol Güneş’in görev vermesi halinda sahada yer alabilecek. Bir süredir Beşiktaş’tan ayrı kalan Hollandalı futbolcu, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı.

TREZEGUET AFFEDİLDİ

Kasımpaşa'da kendisine gelen teklifler sonrasında yönetime takımdan ayrılmak için baskı yapan Mısırlı yıldız Trezeguet kadro dışı bırakılmıştı. Fakat yıldız oyuncu, affedildi ve ilk 11'e alındı. Sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe ise Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 4'ünde puan kaybetti. Ligdeki son 6 karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet aldı, iki maç da berabere sonuçlandı.