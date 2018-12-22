Gaziantep’te gol yağmuru! Tarihi hezimet

Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 6-1’lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 31 yapan Gazişehir Gaziantep, maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Kardemir Karabükspor ise -1 puanla son sırada kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Sinan Dereci, Özgür Ertem, Mehmet Emin Tuğral

Gazişehir Gaziantep: Nihat Şahin, Ahmet Kesim (Dk. 46 Cihat Çelik), İgor, Rıdvan Şimşek, Kerim Avcı, Segbefia, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 60 Okan Derici), Del Valle, Chabbi (Dk. 76 Poepon)

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar (Dk. 29 Ferhat Yılmaz), Arda Belen, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş, Emre Eser, Batuhan Kurt (Dk. 70 Arif Bostancı), Cihan Aydın (Dk.71 Toykan Topuz), Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan

Goller: Dk. 3, 57 ve 70 Chabbi, Dk. 17 ve 36 Del Valle, Dk. 89 Poepon (Gazişehir Gaziantep), Dk. 35 Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Arda Belen, Dk. 45 Berk Kervankıran, Dk. 73 Arif Bostancı, Dk. 83 Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 3′ Karabükspor ceza sahası sol tarafından içeri çevrilen topa Chabbi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

GOL! 17′ Ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Del Valle, çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

GOL! 35′ Berk penaltı noktası yakınından yaptığı sert vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 2-1

GOL! 36′ Del Valle sol kanattan seri çalımlarla kale önüne kadar gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

GOL! 57′ Sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Chabbi’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 4-1

GOL! 74′ Oğulcan’ın ceza sahasına yerden gönderdiği topa ters bir vuruş yapan Can Sıkılmaz meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 5-1

GOL! 89′ Oğulcan’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleci Ferhat’tan sekti. Seken topu Poepon tamamladı. 6-1