Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman? GS Sivas maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman? Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor'u yenerek hem 2018'deki son maçını kazanmak hem de iç sahadaki 4 maçlık beraberlik serisine son vermek istiyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Sakatlıkları nedeniyle son 4 lig maçında forma giyemeyen Belhanda ve Sinan Gümüş ile geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Rodrigues, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç BeinSports ekranlarından yayınlanacak.

LİGDE SON DURUM

Ligde 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 26 puan topladı. Lider Medipol Başakşehir'in 8, ikinci Evkur Yeni Malatyaspor'un 2 puan gerisindeki Galatasaray, averajla haftaya 5. sırada girdi.

TERİM'İN 2 MAÇ CEZASI KALACAK

Teknik direktör Fatih Terim, 10 maçlık cezasının 8'incisini Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla tamamlayacak.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra PFDK tarafından Fatih Terim'e toplamda 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş'a ise 8 maç men cezası verilmişti.

Terim ve Şaş, ligdeki Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçlarında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi.

Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla Fatih Terim'in 2 maç cezası kalacak. Tecrübeli teknik adam, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Boluspor ile yapılacak ilk maç ile Süper Lig'in ikinci yarısındaki MKE Ankaragücü müsabakasında da saha kenarında olamayacak.

Hasan Şaş ise Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla 8 maçlık cezasını tamamlayacak.