Fenerbahçe’de şoke eden gerçek! 1.5 kişi eksik…

2018-19 sezonuan kabus gibi bir başlangıç yapan ve 16 hafta sonunda topladığı 15 puanla 17. sırada bulunan Fenerbahçe’nin, neden bu durumda olduğu Ersun Yanal’ın göreve gelmesiyle gün yüzüne çıkmaya başladı.

Milliyet’te yer alan habere göre, Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna gelmeden sarı lacivertli takımın maçlarını analiz etmeye başlayan Ersun Yanal, çarpıcı detaylara ulaştı.

Sezon başından beri oynanan maçlara ait verileri inceleyen Yanal’ın, Fenerbahçe’nin bazı maçlarda 1.5, bazı maçlarda ise 0.75 kişi eksik oynadığını tespit etti.

Tecrübeli çalıştırıcı ilk olarak ligin ikinci yarısında takımı fiziksel açıdan güçlendirmeyi planlarken hazırladığı oyun planlarında da fizik-güç ana unsur olarak ön plana çıkıyor.

TAKIM NİYAZİ ENİSELER’E EMANET

Ersun Yanal’ın yardımcı antrenörü olan ve antrenman bilimi konusunda uzman olan Prof. Niyazi Eniseler, devre arası kampında yapacağı çalışmalarla takımın seviyesini kademe kademe arttıracak.

Yanal ve ekibinin planlaması hayata geçtiğinde Fenerbahçe, Cocu dönemindeki maçlara kıyasla sahada sanki 2.5 kişi fazlaymış gibi görünecek ve Yanal’ın istediği önde baskılı futbol sergilenecek.