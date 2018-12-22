Ersun Yanal yeni golcüsünü buldu!

İrfan YİRMİBEŞ / 16 haftada 16 golde kalan ve gole çevirme oranı açısından Süper Lig'in en kötüsü durumunda olan Fenerbahçe'de ilk değişim kadro içinden olacak.

Ersun Yanal, takım içinde kendi hücum futbolu kimliğine en çok uyan isim olarak Roberto Soldado'yu belirledi.

Giresunspor maçında cezası bitip sahalara golle dönen İspanyol yıldızın fizik durumunu çok beğenen Yanal, sezonun kalan bölümünde de bu isme şans verecek.

‘TECRÜBENİ GÖSTER'

Yanal, maçın ardından “Yüzde 100'ümle takımımla beraberim. İki hoca değişikliği geçirdik. Takımı buraya biz getirdik. F.Bahçe'nin büyüklüğünü çok iyi bilen bir hocamız var. Yukarı çıkmayı istiyoruz” diyen öğrencisine teşekkür etti.

Deneyimli teknik adam, “Senin tecrübene ve bitiriciliğine ihtiyacımız var. Gerçek potansiyelini göstereceğine inanıyorum. Bu takımı ait olduğu yere birlikte taşıyacağız” diye seslendi.

YENİDEN GÜLÜYOR

Roberto Soldado, Twitter'dan paylaştığı görselle, “Yeniden keyif alıyorum ve gülüyorum” diyerek Ersun Yanal ile yeniden motive olduğunun işaretini verdi.