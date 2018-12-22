CANLI YAYIN: Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı izle! Son haftada şok goller…

Süper Lig’in 17. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa Beşiktaş 3 puan mücadelesi veriyor. Karşılaşmanın ilk yarısının ilk dakikalarında Beşiktaş golü bulmasına rağmen gol kararı Cüneyt Çakır tarafından VAR yardımıyla iptal edildi. Golü geçersin sayılan Dorukhan ise sakatlanarak oyundan ayrıldı. İptal edilen golün ardından ataklarını sıklaştıran Kasımpaşa 11. dakikada Sadiku golü ile 1-0 öne geçti. 19. dakikada ise ligin gol kralı Diagne’nin attığı gol VAR kararı ile iptal edildi. İlk yarının son dakikalarında Diagne tekrar sahneye çıktı ve 45. dakikada durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ikinci yarısını seyretmek isteyenler için Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ İLK 11

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Joseu Sa, Koita, Trezeguet, Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Lens, Mustafa

KASIMPAŞA EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ

Sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 3 maçta mağlup olmadı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 3 maçta ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1 galip geldi, geçen sezonki müsabaka 2-2 tamamlandı. Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de 30 maçta karşılaştı. Beşiktaş bu maçların 20'sini kazanırken, Kasımpaşa üç galibiyet elde etti. Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan son 24 lig maçının tamamında Beşiktaş gol atmayı başardı. Siyah beyazlılar, Kasımpaşa'ya ligde en son Nisan 1962'de gol atamamıştı.