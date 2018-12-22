MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 1-1 Medipol Başakşehir | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk ettiği lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında maçın kontrolünü elinde tutan Medipol Başakşehir, aradığı golü 41. dakikada buldu. Edin Visca ile öne geçen lider Medipol Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya önde baskı ile başlayan Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir’in sahasından çıkmasına izin vermedi. Rakibi üzerinde büyük baskı kuran Aytemiz Alanyaspor, net fırsatlar bulmaya başladı.

Mücadelenin 63. dakikasında Junior Fernandes ile eşitliği yakalayan Aytemiz Alanyaspor’un baskısı beraberlikten sonra da devam etti. Üst üste geliştirdiği ataklarda net fırsatlar bulan Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok’u geçemedi.

Aytemiz Alanyaspor’un kurduğu baskıyı maçın son bölümünde kıran Medipol Başakşehir, yeniden oyunun kontrolünü eline almaya başladı. 86. dakikada Welinton’un Arda Turan’a yaptığı hareket sonrası Video Yardımcı Hakem’in (VAR) tavsiyesini dinleyen hakem Ali Palabıyık, kırmızı kartına başvurdu.

Welinton’un kırmızı kartı sonrası oyundan düşen Aytemiz Alanyaspor kalesinde pozisyonlar bulmaya başlayan Medipol Başakşehir, fırsatları değerlendiremedi. Son dakikalarda beraberlik bozulmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu beraberliğe rağmen liderlik koltuğundaki yerini koruyan Medipol Başakşehir, puanını 35 yaptı. 18 puana ulaşan Aytemiz Alanyaspor ise maç fazlasıyla 13. sırada yer aldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey (Dk. 46 Welinton), Taha Yalçıner, Villafanez (Dk. 90+1 Maniatis), Efecan Karaca, Junior Fernandes, Bobo (Dk. 10 Djalma)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir (Dk. 45+1 Attamah), Da Costa, Clichy, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 71 Bajic), Napoleoni (Dk. 66 Arda Turan), Gökhan İnler, Adebayor

Goller: Dk. 41 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Taha Yalçıner, Dk. 51 Merih Demiral, Dk. 72 Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 36 Caicara, Dk. 79 Bajic (Medipol Başakşehir)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

18′ Gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanatta topu kazanan Djalma Campos, arkadaşıyla duvar pası yaparak hızla ceza sahasına girdi. Burada topu düzelten Campos’un sert vuruşu kaleci Mert Günok’ta kaldı.

23′ Başakşehir atağında orta sahada topla buluşan Visca, takım arkadaşıyla verkaça girdi. Bu oyuncunun sol kanattaki arkadaşı İrfan ile duvar pasında tekrar ceza alanına giren Visca’nın şutla karışık pas denemesi kaleci Haydar’da kaldı.

33′ Soldan ani gelişen Alanyaspor atağında hızla taç çizgisinden rakip sahaya sokulan N’Sakala sağ kanattan ceza sahasına koşu yapan Efecan’a ortaladı. Burada topu kontrol eden Efecan’ın sert vuruşunu kaleci Mert güçlükle tokatladı. Dönen topu ise defans uzaklaştırdı.

GOL! 41′ Başakşehir atağında Da Costa’nın ara pasında topla buluşan Visca ceza sahasına sokuldu. Topu düzelten Visca’nın plase vuruşu kaleci Haydar’ı geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

44′ Gelişen Alanyaspor kontra atağında sağ kanatta topla buluşan Efecan, direkt ceza alanına ortaladı. Kale önünde topa hamle yapan Campos topa uzandı fakat kendini sıyıran top gol çizgisinde kaleci tarafından yakalandı.

56′ Sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Baiano sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.

GOL! 63′ Aytemiz Alanyaspor’un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Villafanez, topu kalenin önüne havalandırdı. Burada yükselen Fernandes’in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

67′ Alanyaspor atağında topla buluşan N’Sakala ceza sahasına girdi. Yapılan duvar pasında kale çaprazından topa dokunan N’Sakala’nın vuruşu kaleciyi de geçti. Top kale çizgisini geçmek üzereyken son anda Başakşehir savunması meşin yuvarlağı çeldi.

76′ Başakşehir’in kullandığı serbest vuruşta İrfan Can topu ceza alanına yükseltti. Burada topa müdahale eden kaleci Haydar meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Oluşan karambolün ardından Merih ile müdahale eden Haydar topun kontrolünü sağladı.

86′ Orta sahada oluşan pozisyonda Arda’ya müdahale eden Welinton’a maçın hakemi sarı kart gösterdi. Oyunu durduran hakem Ali Palabıyık, VAR’da pozisyonu tekrar inceleyerek sarı kartı kırmızıyla değiştirerek Welinton’u oyundan ihraç etti.