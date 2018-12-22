MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın zirve mücadelesini yakından ilgilendiren kritik maçta Kasımpaşa Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ligde 26 puana sahip iki takımı bir araya getiren müsabakada taraflar Medipol Başakşehir’in Aytemiz Alanyaspor deplasmanında puan kaybetmesiyle üç puana uzanarak devreyi zirveye mümkün olduğu kadar yakın noktalamak isterken Kasımpaşa, konuğu Beşiktaş’ı 4-1’lik skorla farklı geçti.

Kasımpaşa maçı baştan sona üstün götürürken Sadiku (11), Diagne (45 ve pen. 75) ve Pavelka (83) ile golleri buldu. Beşiktaş’ın tek golü ise 52’de Mustafa Pektemek’ten geldi. Maçta VAR birçok kez devreye girerken Beşiktaş’ın 2’de Dorukhan ile attığı, Kasımpaşa’nın ise 19’da Diagne ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Ayrıca 75’te yine VAR uyarısıyla Kasımpaşa lehine bir penaltı kararı çıktı. Beyaz noktadan hata yapmayan Diagne’nin gol sayısı da 20’ye çıktı. Gol krallığına emin adımlarla ilerleyen Diagne’nin en yakın rakibi olan Rodallega’nın 8 golü bulunuyor.

Babel ve Quaresma kenarda!

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel ilk 18’de yer aldı. Bir süredir siyah-beyazlı ekipten ayrı kalan Hollandalı futbolcu, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı. Şenol Güneş Babel’le birlikte Ricardo Quaresma’ya da ilk 11’de şans tanımadı. Babel, 4’te Dorukhan’ın sakatlanmasının ardından oyuna dahil oldu.

KASIMPAŞA – BEŞİKTAŞ

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Joseu Sa, Koita, Trezeguet, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Lens, Mustafa

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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