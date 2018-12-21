SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 kura çekimi! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu…

Zirat Türkiye Kupası’nda son 16 turu kupa çekimi, saat 11:00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı gerçekleştirildi. Kura sonrası Fenerbahçe Ümraniyespor, Galatasaray Boluspor, Trabzonspor ise Balıkesirspor ile eşleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

İşte kura çekimi sonrası eşleşmeler…

Ümraniyespor – Fenerbahçe

Boluspor – Galatasaray

Yeni Malatya – Bodrumspor

Antalyaspor – Gözetepe

Medipol Başakşehir – Hatayspor

Trabzonspor – Balıkesirspor

Kayserispor – Akhisarspor

Alanyaspor – Kasımpaşa

SON 16 TURU MAÇ TARİHLERİ

Son 16 turunun kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilen kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kupada 5. turu geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleme sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda, ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019’da, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019’da oynanacak.

SON 16’YA KALAN TAKIMLAR

Seribaşı Olanlar:

Galatasaray , Fenerbahçe, Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor

Seribaşı Olmayanlar:

Akhisarspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Boluspor, Ümraniyespor, Balıkesirspor, Hatayspor, Bodrumspor