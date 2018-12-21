Yunanistan’ı karıştıran saldırı! Tüm maçlar askıya alındı…

SKOR DIŞ HABERLER / Yunanistan’da hakem Thananis Tzilos’a yapılan saldırının şoku yaşanıyor. Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan FIFA hakemi Tzilos, bacağından ve kafasından yaralandı.

Geçen hafta Olympiakos ve Xhanthi takımları arasında 1-1 berabere biten olaylı maçı yöneten Tzilos, karşılaşmada 8 sarı kart ve 1 kırmızı kart göstermişti.

Hastaneye kaldırılan Tzilos tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilirken Yunanistan Hakemler Birliği’nden yapılan açıklamada, “Meslektaşımız thananis Tzilos’a karşı yapılan korkakça saldırıyı kınıyoruz. Bu insanların bizi terörize etmesine izin vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Yunanistan’ın önde gelen kulüplerinden Olympiakos ve Panathinaikos yapılan saldırıyı kınarken Olympiakos sözcüsü “Yunan futbolu çukura ulaştı” şeklinde konuştu. Panathinaikos ise yaptığı sert açıklamada, “Yunan futbolunda mafya yaşıyor ve hüküm sürüyor” denildi.

Hafta sonu oynanması planlanan maçların ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Geçtiğimiz Mart ayında oynanan PAOK-AEK maçında da büyük olaylar çıkmış ve ev sahibi takımının başkanı Ivan Savvidis’in sahaya silahla girmesi dünya kamuoyunda gündem yaratmıştı.

2014-15 sezonunda da çıkan olaylar nedeniyle lig maçları 3 kez askıya alınmıştı.