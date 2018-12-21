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UEFA’dan iki kulübe 1 yıl FFP cezası!
Uefa

UEFA’dan iki kulübe 1 yıl FFP cezası!

UEFA, Finansal Fair Play çerçevesinde Makedon ekibi Vardar ve Bulgar ekibi Levski'ye 1 yıl men cezası verdi. Ayrıca Sporting de 50 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

21 Aralık 2018 22:09

UEFA, Finansal Fair Play uygulaması kapsamı altında cezalar vermeye devam ediyor. Son olarak Makedonya temsilcisi Vardar ve Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya FFP kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 1 yıl men cezasına çarptırıldı.

İki takım, 28 Şubat 2019 tarihine kadar borçlarını ödememesi halinde ise 2019/20 ve 2020/21 sezonlarında da Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemeyecek. Ayrıca Vardar ve Levski Sofya’ya 100 bin Euro para cezası verildi.

Para cezası verilen bir diğer takım da Portekiz ekibi Sporting oldu. UEFA, Sporting Lisbon’a FFP çerçevesinde 50 bin Euro para cezası verdi.

Son güncelleme 22:09 | 21 Aralık 2018
FFP Financial Fair-Play finansal fair play Levski Sofia uefa Vardar
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