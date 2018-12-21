UEFA’dan iki kulübe 1 yıl FFP cezası!

UEFA, Finansal Fair Play uygulaması kapsamı altında cezalar vermeye devam ediyor. Son olarak Makedonya temsilcisi Vardar ve Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya FFP kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 1 yıl men cezasına çarptırıldı.

İki takım, 28 Şubat 2019 tarihine kadar borçlarını ödememesi halinde ise 2019/20 ve 2020/21 sezonlarında da Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemeyecek. Ayrıca Vardar ve Levski Sofya’ya 100 bin Euro para cezası verildi.

Para cezası verilen bir diğer takım da Portekiz ekibi Sporting oldu. UEFA, Sporting Lisbon’a FFP çerçevesinde 50 bin Euro para cezası verdi.