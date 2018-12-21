THY Euroleague | Buducnost Podgorica 65-89 Fenerbahçe Beko

THY Euroleague’in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost Podgorica’yı 89-65 mağlup etti. Kanarya, 13. kez galip gelirken liderliğini de korumuş oldu.

İlk çeyreği Fenerbahçe 26-20 önde kapatırken, mücadelenin ilk yarısı 40-40 berabere bitti. Üçüncü çeyrek ise Fenerbahçe Beko’nun 67-55 üstünlüğüyle geçti. Sarı lacivertli takım iyi oyununu son çeyrekte de sürdürerek mücadeleyi 89-65 kazandı.

Salon: Moraca

Hakemler: Elias Koromilas, Seffi Shemmesh, Jordi Aliaga

Buducnost Podgorica: Earl Clark 15, Edwin Jackson 7, Nemanja Gordic 11, Alen Omic 9, Suad Sehovic 1, Coty Clarke 9, Petar Popovic 12, Danilo Nikolic 2

Başantrenör: Aleksandar Dzikic

Fenerbahçe Beko: Joffrey Lauvergne 17, Erick Green 8, Melih Mahmutoğlu 6, Bobby Dixon 9, Ahmet Düverioğlu 4, Nikola Kalinic 8, Kostas Sloukas 11, Jan Vesely 19, Nicolo Melli, Marko Guduric 5, Luigi Datome, Sinan Güler 2

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. periyot: 20-26 (Fenerbahçe Beko)

Devre: 40-40

3. periyot: 55-67 (Fenerbahçe Beko)