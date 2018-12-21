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Swansea’den Andre Ayew’in transferi için açıklama!
Fenerbahçe

Swansea’den Andre Ayew’in transferi için açıklama!

Ersun Yanal'ın gelişi sonrası transferde atağa kalkan Fenerbahçe'de Andre Ayew için İngiliz kulübü Swansea City'den açıklama geldi.

21 Aralık 2018 07:56

Swansea City teknik direktörü Graham Potter, “Fenerbahçe Andre Ayew’i transfer etmek isterse buna şaşırmam. Herkes için uygun şartlar olursa bu gerçekleşebilir” dedi.

BBC’de yer alan haberde Ganalı forvetin kariyerine Türkiye’de devam edebileceğinin altı çizildi. Swansea City teknik direktörü Graham Potter ise Ayew transferiyle ilgili sorulara şöyle yanıt veriyor: “İşin para ve ekonomi boyutuna girmek istemiyorum çünkü bazı şeyler hızlı değişebiliyor. Fenerbahçe’nin Ayew’in bonservisini almak istemesine şaşırmıyorum. İki kulüp bir araya gelip iki taraf için de faydalı bir şey ortaya çıkarabilir.”

Ayew geçtiğimiz ocak ayında West Ham United’tan Swensea’ye 18 Milyon Sterlin’e gelmesine rağmen yaz döneminde sezonluk Fenerbahçe’ye kiralanmıştı.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon 14 maçta 4 gol kaydetti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç onu takımda tutmak istediklerini belirtti. (Şampiy10)

 

Son güncelleme 07:56 | 21 Aralık 2018
Ayew Fenerbahçe swensea
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