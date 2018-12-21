Spor Toto 1. Lig | Denizlispor 1-0 İstanbulspor

Spor Toto 1’inci Lig´de geçen hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor´u 3-2 yenen Denizlispor ilk yarının son haftasında İstanbulspor´u evinde tek golle geçip tırmanışını sürdürdü: 1-0. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 56’ncı dakikasında sahneye çıkan Recep Niyaz kafayla fileleri sarsarken, yeşil siyahlılar devreyi 36 puanla 2’nci sırada bitirdi. İstanbulspor ise 19 puanda kalıp devreyi orta sıralarda tamamladı.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Burak Şeker, Ali Tuna, Cemil Tunç
DENİZLİSPOR: Stachowiak – Alperen, Furkan, Abdulkerim, Keremcan, Deniz, Aissati, Recep (Dk. 87 Cihan), Ziya (Dk. 83 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 78 Tisdell), Mehmet Akyüz
İSTANBULSPOR: Alperen – Wellington, Etoga, Duhan, Asım (Dk. 73 Muhsin), Ali (Dk. 65 Muhammet), Onur, Cajic, Clesio, İbrahim (Dk. 79 Halil), Perovic
GOL: Dk. 56 Recep (Denizlispor)
SARI KART: Muhammet (İstanbulspor)