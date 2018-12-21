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Son dakika! Kasımpaşa’da özür dileyen Trezeguet affedildi!
Kasımpaşa

Son dakika! Kasımpaşa’da özür dileyen Trezeguet affedildi!

Son dakika! Kasımpaşa'da süresiz kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu Trezeguet, özür diledi ve affedildi.

21 Aralık 2018 18:32

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa’da, Beşiktaş maçı öncesinde süresiz kadro dışı bırakılan Trezeguet, özür diledi ve affedildi. Radyospor’a konuşan Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin oyuncuyla bazı sıkıntılar yaşandığını itiraf ederken şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Trezeguet konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Önlemler almaya çalışıyoruz. Aslında sistemimize aykırı bir şeyler oldu. Suudi Arabistan’dan teklif geldi. Sisteme göre; oyuncunun 6 aydan fazla bir kontratı varsa, oyuncuya transfer teklif edilemez, oyuncu bu teklifi getiremez, bunu baskı aracı olarak kullanamaz. Kulüpler arasında anlaşma olursa ancak transfer olur”

24 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 5 gol atıp 5 asist yaptı. Mısır Milli Takımı’nın yıldızı için sezon başında Galatasaray transfer girişiminde bulunmuş ancak iki kulüp arasında anlaşma sağlanamamıştı. Kasımpaşa, Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Son güncelleme 18:34 | 21 Aralık 2018
Kasımpaşa spor toto süper lig trezeguet
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