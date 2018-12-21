Son dakika! Beşiktaş’tan flaş Burak Yılmaz açıklaması!

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışında yer alan ekiplerden Beşiktaş, Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan yıldız golcü Burak Yılmaz hakkında bir açıklama yayınladı. Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile milli golcünün transfer edileceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İşte o açıklama:

“Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz’ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK”