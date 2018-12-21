Neymar’ın yeni saç modeli şaşkına çevirdi!

Saç stilini sık sık değiştiren dünyaca ünlü futbolcu Neymar, hayranlarını yine şaşırttı… Fransa’nın Paris Saint Germain takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar, yeni saç stiliyle hayranlarını şaşkına çevirdi.

Dünya Kupası’ndaki tarzıyla futbol kamuoyundan pek geçer not alamayan Brezilyalı futbolcu, rastalı yeni saç modeliyle imaj değişikliğine gitti. Yeni saç modelini instagram hesabından paylaşan Neymar sosyal medyada gündem yarattı. İşte Neymar’ın yeni saçları için yapılan paylaşımlar…

Neymar senle bi oturup konuşmak gerek https://t.co/ItTqV2VsF8 — Ceren (@Cerenicita) 21 Aralık 2018

Neymar naptın kendine? — şühedâ (@imkenobea) 21 Aralık 2018

Neymar da Silva Santos Junior Yeni Saç Stili pic.twitter.com/PVrExlYqTW — Eşsiz Futbol TÜRKİYE (@essizfutbolum) 20 Aralık 2018

Neymar artık enişteniz değildir arkadaşlar deli gibi bişey yapmış kendini çingene pic.twitter.com/OSbatg9pSQ — Yasemin (@obsesyoncum) 20 Aralık 2018

¿Neymar o Eddie de Tekken? pic.twitter.com/F7pbdlXGEZ — Antonio Morato (@Antonio_Morato_) 20 Aralık 2018