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Neymar’ın yeni saç modeli şaşkına çevirdi!
Dünyadan Futbol

Neymar’ın yeni saç modeli şaşkına çevirdi!

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar yeni saç stili ile yine çok konuşuldu.

21 Aralık 2018 10:03

Saç stilini sık sık değiştiren dünyaca ünlü futbolcu Neymar, hayranlarını yine şaşırttı… Fransa’nın Paris Saint Germain takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar, yeni saç stiliyle hayranlarını şaşkına çevirdi.

Dünya Kupası’ndaki tarzıyla futbol kamuoyundan pek geçer not alamayan Brezilyalı futbolcu, rastalı yeni saç modeliyle imaj değişikliğine gitti. Yeni saç modelini instagram hesabından paylaşan Neymar sosyal medyada gündem yarattı. İşte Neymar’ın yeni saçları için yapılan paylaşımlar…

Son güncelleme 10:03 | 21 Aralık 2018
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