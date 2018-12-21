Narkoz etkisinde Ersun Yanal ve Ali Koç diye sayıkladı!

Fenerbahçe taraftarı Barış Efe’nin, apandisit ameliyatı sonrasında narkoz etkisindeyken söylediği “Ersun Yanal geldi mi? Ali Koç gelsin canım yanıyor” sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre; 19 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Barış Efe 12 Aralık tarihinde Ankara’da özel bir hastanede apandisit ameliyatı oldu.

Ameliyat sonrasında narkozun etkisindeyken Fenerbahçe’yi sayıklayan Barış Efe’nin o anları babası Hakim Efe tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bilinci kapalı olan Efe’nin “Başkanım, Ersun Yanal geldi mi? Ali Koç geliyor mu? Arayın gelsin. Canım yanıyor, arayın gelsin. Ersun Yanal gelsin” şeklinde sayıkladığı görüldü.

Babası Hakim Efe’nin “Ersun Yanal geldi. Bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı” sözleri üzerine genç Efe “Az, az” diye mırıldandı.

İşte o görüntüler;