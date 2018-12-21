Mustafa Denizli: “Fenerbahçe’nin küme düşme ihtimali yok”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, mavi-beyazlı kulüp, şampiyonluk ve Fenerbahçe hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan tecrübeli teknik adam, “Bu sene Avrupa’ya çıkacağız. Çıkacağız ama nereden hangisinden çıkarız? Biri lig yolu biri kupa yolu. Ligde de çıkacağız ama hangi turnuvaya katılırız bilmem” dedi.

“Türkiye’de devre arasını 5. bitirip şampiyon olan…”

“Ben son şampiyonluğumu bu ligde 7-8 sene önce Beşiktaş ile yaşadım. Beşiktaş devreyi 6. bitirmişti. Türkiye’de devre arasını 5. bitirip şampiyon olan takım yoktu. 4. bitirip şampiyon olan tek takım vardı. 5’te hiç yoktu. Dolayısıyla orada benim çevremdeki takımlar şampiyonluktan bahsediliyorlarsa müsaade etsinler ben onlardan daha fazla bahsedeyim”

“Liderle aramızda 4-5 puan olursa…”

“Kaçırdığımız penaltıları gole çevirebilseydik ligin zirvesine yerleşmiştik. Üst sıralardan düşme gibi bir niyetimiz yok. Ara transfer döneminde takviye yapmak zorundayız. Kasımpaşa’da göreve başladığım zaman 28. haftadan bahsettim. Eğer o zaman da liderle aramızda 4-5 puan olursa, şampiyon olabiliriz”

“Fenerbahçe’nin küme düşme ihtimali yok”

Fenerbahçe’nin ligdeki durumuyla ilgili “Fenerbahçe’nin küme düşme ihtimalinin olduğu yazılıp çiziliyor. Bu yönde haberler okuyorum. Fenerbahçe’nin küme düşme ihtimali yok. Bana göre bunlar uçuk ifadeler” ifadelerini kullandı.

Oyuncularına gelen transfer teklifleri için, “Belli hedeflerimiz varken oyuncu satmayı değil de futbolcularla devam etmeyi düşünüyoruz.” dedi.