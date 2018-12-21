Mustafa Cengiz’den transfer açıklaması ve Bafetimbi Gomis itirafı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ara transfer döneminde teknik heyetin taleplerini karşılayacaklarını söyledi.

Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı taraftarların başarılı bir takım görmek istediğini vurgulayarak, “Taraftar haklı olarak hep yenilik bekler. Daha mücadeleci, daha yeni, daha başarılı bir ekip ister. Biz de istiyoruz. Çünkü biz de bir taraftarız.” dedi.

Futbolda teknik heyetin uzun süredir transfer için sıkı bir şekilde çalıştığını dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

“Ara dönemde olabilecek en iyi transferleri, en iyi maliyetlerle yapmamız gerekiyor. Satmadan alamama durumu var. Böyle söyleyince taraftar feryat ediyor ama bu bir gerçek. Biz Galatasaray’ın geleceğini popülizm adına yok edemeyiz. Transfer tümüyle teknik heyetimize bağlı. Çok değerli bir teknik direktörümüz var. Galatasaraylı bir marka olan sevgili Fatih (Terim) hocamız var. Yanında da değerli çalışma arkadaşları bulunuyor. Teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde, kesinlikle ‘hayır’ demeyiz. Bütün mesele, seçtikleri isimlerin doğru oyuncular olması ki bu da izafi. Bugün bir çiçek şurada çok iyi yetişir ancak bir metre oynattığınızda solabilir. Futbol piyasası da bir anlamda öyle, zor bir iş. Ancak samimiyetle söylüyorum, gece gündüz çalışılıyor.”

“PLANLARIMIZ TUTMADI”

Mustafa Cengiz, sezon başında üst üste yaşanan tersliklerden dolayı forvet transferi yapamadıklarını aktardı.

Bu konuda taraftarların kendilerine yönelik haklı eleştirileri olduğunu belirten Cengiz, “Bazen insanın yaşamında üst üste terslik olabiliyor. Bizim önümüze transfer gelmedi. Bunu suçlama adına söylemiyorum. Yani, ‘Teknik heyet bize imza getirmedi, biz alamadık.’ gibi bir şey demiyorum. Taraftarımız şuna inansın, hem teknik heyetimiz hem de biz çok iyi niyetle çalıştık ama maalesef planlarımız tutmadı. Yaşamda böyle şeyler olabiliyor. Ben taraftarımızdan hem bize hem de teknik heyete güvenmelerini rica ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

“140 MİLYON LİRAYA YAKIN BİR ÜCRETİ ÖDEYEMEZDİK”

Başkan Mustafa Cengiz, şartlar gereği sezon başında Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis ile yolları ayırmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Hem yönetim hem de teknik heyetin başarılı hiçbir futbolcuyu göndermek istemediğini anlatan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gomis dahil Galatasaray’a hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Fakat şartlar öyle gerektirdi. Biz 140 milyon liraya yakın bir ücreti ödeyemezdik. Ödeyemediğimiz için de sevgili Gomis ayrılmak durumunda kaldı. Ona da saygı gösteriyoruz, çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Bu bütün futbolcular için geçerli. Maalesef her şey istediğiniz gibi olmuyor. Yaşamın gerçekleri var. Taraftar şundan emin olsun, biz Galatasaray’ın kuruşunu sokağa atmayız. Yönetim ve teknik heyet olarak transfer döneminde elimizden geleni yapacağız.”

“ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY BİZİ TESELLİ ETMEZ”

Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa odaklandıklarını vurgulayarak, “Şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmaktan başka hiçbir şey bizi teselli etmez. Kurucu başkanımız Ali Sami Yen’in gösterdiği doğrultuda, yabancı takımlarla oynama hedefimiz var.” diye konuştu.

Galatasaray’ın altyapıda önemli işlere imza attığını dile getiren Cengiz, “Galatasaray, Florya’da müthiş bir devrim yapıyor ama bunun farkındalığı yok. En büyük sorunumuz iletişim. Maalesef yaptıklarımızı anlatamıyoruz. Futbol akademisine yaklaşık 100 oyuncu girdi. Bunlar her gün Florya’da çalışıyor. Türkiye Futbol Federasyonuna verdiğimiz 28 kişilik listenin 8’i altyapıdan. Teknik kadro, bunları kademeli olarak sahaya sürüyor. Bunlardan en önemlisi Ozan Kabak, kadroya girdi. Diğerleri de yavaş yavaş girecek. Galatasaray, Türk futboluna altyapıdan en fazla oyuncu kazandıran kulüp. Bu devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta İngiltere’de Manchester City Kulübü yetkilileriyle bir araya gelen Cengiz, “Görüşmeler yapıyoruz. ‘Onlardan futbolcu alma, pilot takım olma’ gibi şeyler duyuyorum fakat böyle şeyler yok. Bu iş birliğini hem ticari hem de sportif anlamda yürütmek istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştikleri Portekiz ekibi Benfica ile ilgili soru üzerine Cengiz, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da bu ülkeden Porto ile karşılaştıklarını hatırlatarak, “Portekiz’de Porto ile Benfica düşman kardeş. Çünkü birbirlerine karşı çok sertler. Tesadüf bu sezon ikisiyle de oynamış olacağız. Kesin olan şu ki Porto bizi yüzde 100 destekleyecek.” şeklinde esprili sözlerle açıklamasını tamamladı.