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Juventus’tan 408 milyon Euro değerinde sponsorluk anlaşması!
İtalya Serie A

Juventus’tan 408 milyon Euro değerinde sponsorluk anlaşması!

Serie A'nın lideri Juventus, spor giyim markası Adidas ile sponsorluk anlaşmasını 408 milyon Euro karşılığında Haziran 2027'ye kadar uzattı. Juventus anlaşmadan yılda 51 milyon Euro kazanacak.

21 Aralık 2018 23:26

İtalya Serie A takımlarından Juventus, spor markası Adidas ile olan sponsorluk anlaşmasını, 408 milyon Euro karşılığında 30 Haziran 2027’ye kadar uzattığını duyurdu.

Juventus Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 30 Haziran 2027’ye kadar sekiz sezon geçerli olacak yeni anlaşmanın minimum 408 milyon Euro’luk gelir sağlayacağı bildirildi. Siyah-beyazlı kulübün teknik sponsoru olan Adidas ile 2015-2016 sezonunda başlayan anlaşması, 30 Haziran 2021’de sona erecekti. Yeni anlaşmanın 2019-2020 sezonunda başlayacağı, Adidas’ın Juventus’un tüm takımlarının teknik sponsoru olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Adidas’ın 31 Aralık’a kadar Juventus’a 15 milyon Euro’luk bir ikramiye ödemesi yapacağı kaydedildi. İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Juventus’un rekor bir sponsorluk anlaşması yaptığını, siyah- beyazlıların gelecek sezondan itibaren Adidas’tan sezon başına ortalama 51 milyon Euro alacağını paylaştı.

Son güncelleme 23:26 | 21 Aralık 2018
adidas İtalya Serie A juventus
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