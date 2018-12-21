SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı
Fenerbahçe’den taraftara teşekkür mesajı!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den taraftara teşekkür mesajı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, son zamanlarda kendilerini her şartta destekleyen taraftarı için bir teşekkür mesajı yayınladı.

21 Aralık 2018 16:37

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden sarı-lacivertli renklere gönül vermiş taraftarlar için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün deplasmanda Giresunspor ile oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası maçında, Fenerbahçe'mize olan eşsiz bağlılığını gösteren, İstanbul'dan, Giresun'dan ve çevre illerden gelerek yağmur altında ilk dakikadan son saniyeye dek bir an olsun susmadan takımımızı destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu koşulsuz destek ve sonsuz sevgi Fenerbahçe'mizin her zaman en büyük gücü olacak.”

Son güncelleme 16:37 | 21 Aralık 2018
Fenerbahçe
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Bugün - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Bugün - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR