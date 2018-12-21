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Fatih Terim’den gündeme damga vuran paylaşım: ‘What can I do sometimes?’
Galatasaray

Fatih Terim’den gündeme damga vuran paylaşım: ‘What can I do sometimes?’

Galatasaray'daki dördüncü dönemini yaşayan Fatih Terim, göreve gelişinin birinci yıldönümünde sosyal medyayı sallayan bir paylaşımda bulundu. Terim, yaklaşık 10 yıl önce bir basın toplantısında kullandığı "What can I do sometimes" ifadesini paylaşırken, paylaşım kısa sürede binlerce kez beğenildi.

21 Aralık 2018 20:20

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk adaylarından Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, göreve gelişinin 1. yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu ve sosyal medyada gündeme oturdu.

Galatasaray’daki 4. döneminde ilk yılını dolduran Fatih Terim, “What can I do sometimes? #1likte” ifadelerini takipçileriyle paylaştı. Terim’in paylaşımı kısa sürede binlerce kez beğenilip yeniden paylaşıldı.

Bilindiği üzere Fatih Terim, bundan yaklaşık 10 yıl önce Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın başındayken bir basın toplantısında kendisine yöneltilen İngilizce soruya İngilizce yanıt vermeye çalışmış ve adeta efsaneleşen konuşmasında unutulmaz “What can i do sometimes?” ifadesini kullanmıştı.

Son güncelleme 20:20 | 21 Aralık 2018
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