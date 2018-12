Fatih Terim’den gündeme damga vuran paylaşım: ‘What can I do sometimes?’

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk adaylarından Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, göreve gelişinin 1. yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu ve sosyal medyada gündeme oturdu.

Galatasaray’daki 4. döneminde ilk yılını dolduran Fatih Terim, “What can I do sometimes? #1likte” ifadelerini takipçileriyle paylaştı. Terim’in paylaşımı kısa sürede binlerce kez beğenilip yeniden paylaşıldı.

Bilindiği üzere Fatih Terim, bundan yaklaşık 10 yıl önce Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın başındayken bir basın toplantısında kendisine yöneltilen İngilizce soruya İngilizce yanıt vermeye çalışmış ve adeta efsaneleşen konuşmasında unutulmaz “What can i do sometimes?” ifadesini kullanmıştı.