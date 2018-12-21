Ersun Yanal: ‘Önemli kararlar aldık, önümüzdeki günlerde paylaşacağız’

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, Giresunspor’u 5-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, “Bugün iyi bir skor aldık. Gidişimizi düşünecek olursak sağlıklı bir skor alamadık. Takım savunması sorunu yaşıyoruz. Bu sorunu gidermemiz halinde daha iyi bir takım haline gelebiliriz” dedi.

Yanal, “Hiçbir arkadaşımızın savunma zaafından bahsedemeyiz. Bugünkü maçın farklı olması kaliteli olduğunu gösterir. Geldiğimiz noktada ikinci dönemin başlangıcına adım atacağız. Önümüzdeki planı açıklayacağız. Hedefimiz büyüktür. Bu hedeflerimizi paylaşacağız. Her karşılaşmamızı kazanmak için oynamak bir vizyonumuzdur. Bir arkadaşımızı kaza ile kaybettik, üzücü olaylar yaşadık. Bütün camiamızla bir bütün olup ikinci yarı vizyonunu gerçekleştirip, bir arada olacağız. Takımda oynayan bütün oyuncular her türlü zorluğa, sürprize hazır olmalı. Bu kadronun böyle sahaya çıkması zorunlu bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam planlarını, “Salı ve Çarşamba günü bir toplantı düzenleyeceğiz. Açık bir dille nasıl bir plan içinde olduğumuzu anlatacağım. Tüm taraftarlarımızı ve camiamızı bilgilendireceğim. İkinci yarıda hedefimizi, ne beklediğimizi anlatacağım. Planlarımızı yoğun bir şekilde oluşturuyoruz. Bu dil, Fenerbahçe’nin büyüklüğüne yakışır bir dil olmalı.

Özlediğimiz Fenerbahçe’yi getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu yıl, birkaç talihsiz olay yaşandı. Bir taraftarımız hayatını kaybetti, bir diğeri ağır yaralandı. Artık Fenerbahçe’nin arkasında kötü hiçbir şey kalmadı. İlerleyen zamanlara en iyi şekilde yöneleceğiz. Fenerbahçe çok büyük bir aile. Fenerbahçe’nin zorlukları olur ama Fenerbahçe asla eğilmez, Fenerbahçe asla çömelmez. Fenerbahçe başka bir boyuttur.”