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Cengiz Ünder’den Juventus mesajı!
Dünyadan Futbol

Cengiz Ünder’den Juventus mesajı!

Ligde Juventus ile karşılaşacak Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.

21 Aralık 2018 08:08

AS Roma forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Serie A’da Juventus ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder, Juventus’un Serie A’nın en iyisi olduğunu söylerken zaman zaman kaçırdığı kolay gol pozisyonlarına da değindi.

Juventus maçını değerlendiren genç oyuncu ”Juventus Serie A’nın en iyisi, bu yüzden çok iyi hazırlanmalıyız. Taraftarları önünde olduğu için daha da zor olacak. En iyi performansımızı göstermeliyiz. Juve’ye karşı takım ruhuyla savaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

”ROMALILAR’IN HALA BURADA OLDUĞUNU GÖSTERDİK”

Genoa maçındaki geri dönüşün önemli olduğunu belirten Cengiz, ”Zor bir süreçten geçiyoruz. Genoa galibiyeti biraz olsun hem bizim hem taraftarımızın moralini yükseltti. Bizim için iyi bir geri dönüştü. Romalılar’ın hala burada olduğunu gösterdik” dedi.

”KENDİMİ GELİŞTİRMEM GEREKEN NOKTALAR VAR”

Kolay pozisyonları zaman zaman değerlendirememesi hakkında da konuşan Cengiz ”Zor gibi görünen pozisyonlarda golleri, kolaylara göre daha rahat atıyorum. Çalışmam, kendimi geliştirmem gereken noktalar olduğunu biliyorum” şeklinde konuştu. (Sporx)

Son güncelleme 08:08 | 21 Aralık 2018
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