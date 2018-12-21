Büyük talihsizlik! İmza attıktan 1 saat sonra sakatlandı, sözleşmeyi yırttı!

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Championship ekibi Aston Villa ile sözleşme imzalayan savunma oyuncusu James Collins, anlaşmadan 1 saat sonra çıktığı ilk antrenmanda sakatlanınca büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Galler Milli Takımı’nın eski futbolcusu 35 yaşındaki Collins, sezon başında West Ham United ile sözleşmesi sona erince serbest kaldı.

Championship ekibi Aston Villa ile antrenmanlara çıkan Collins, performansıyla göz doldurunca haftalık 10 bin pound kazanacağı 5 haftalık bir sözleşmeye imza attı.

Ancak anlaşmadan 1 saat sonra ilk antrenmanına çıkan Collins, baldırından ciddi bir sakatlık yaşadı.

Yaşanan sakatlık nedeniyle büyük üzüntü yaşayan tecrübeli futbolcu kulüp tesislerine giderek sözleşmeyi yırttı ve anlaşmayı iptal etti.

2009-2012 yılları arasında da Premier Lig’de Aston Villa forması giyen Collins 108 maça çıkmıştı.