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Avustralya Açık’ta ‘tie-break’ dönemi!
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Avustralya Açık’ta ‘tie-break’ dönemi!

Avustralya Açık'ta "tie-break" dönemi başlıyor. Tenis sezonunun ilk grand-slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ın final setlerinde "tie-break" uygulamasına geçileceği duyuruldu.

21 Aralık 2018 17:42

Teniste sezonun ilk grand-slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ın final setlerinde “tie-break” uygulamasına geçilecek. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Avustralya Açık’ta maçların final setinde 6-6 eşitlik olması durumunda, doğrudan tie-break uygulamasına geçileceği ve 10 puana gelen ilk tenisçinin kazanan sayılacağı belirtildi.

Söz konusu değişiklik, 14-27 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Avustralya Açık’ta uygulamaya konulacak.

Dört grand slam turnuvasından ABD Açık, bu uygulamayı yapan ilk turnuva olurken, Wimbledon ise geçen ekim ayında aldığı kararla aynı sisteme gelecek yıldan itibaren başlanacağını duyurmuştu. Final setini en az iki farkla kazanma zorunluluğu, sadece Fransa Açık’ta devam ediyor.

Son güncelleme 17:42 | 21 Aralık 2018
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