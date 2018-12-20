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Yasa boğan talihsizlik! Yarışı kazandı, sakatlanınca uyutuldu…
Diğer Sporlar

Yasa boğan talihsizlik! Yarışı kazandı, sakatlanınca uyutuldu…

19 Aralık 2018 Çarşamba günü Bursa'da start aldığı Şartlı-5 mücadeleyi kazanan Mete Albayraka ait Wind Runner isimli safkan, yarışın bitiminden 100 metre sonra beklenmedik bir şekilde ön sağ ayağının kırılması sonucu iyileşme şansı olmadığı için veteriner hekim kararıyla uyutuldu.

20 Aralık 2018 12:05

Bursa’da start aldığı yarışta birinci gelen Mete Albayrak’a ait Wind Runner isimli safkan, yarışın bitiminden 100 metre sonra beklenmedik bir şekilde ön sağ ayağını kırarak sakatlandı.

Yapılan kontrollerinde iyileşme şansının olmadığı anlaşılan safkan atın, veteriner hekim kararı ile uyutulmasına karar verildi. Wind Runner’nin buruk vedası yarış severleri büyük bir hüzne boğdu… Safkanın kazandığı yarış sonrası moralinin çok bozulduğu anlaşılan jokey Onur Öztürk sonraki yarışta ata binmemek için rapor aldı. (Lodos Haber)

Son güncelleme 16:53 | 20 Aralık 2018
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