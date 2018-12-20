Yasa boğan talihsizlik! Yarışı kazandı, sakatlanınca uyutuldu…

Bursa’da start aldığı yarışta birinci gelen Mete Albayrak’a ait Wind Runner isimli safkan, yarışın bitiminden 100 metre sonra beklenmedik bir şekilde ön sağ ayağını kırarak sakatlandı.

Yapılan kontrollerinde iyileşme şansının olmadığı anlaşılan safkan atın, veteriner hekim kararı ile uyutulmasına karar verildi. Wind Runner’nin buruk vedası yarış severleri büyük bir hüzne boğdu… Safkanın kazandığı yarış sonrası moralinin çok bozulduğu anlaşılan jokey Onur Öztürk sonraki yarışta ata binmemek için rapor aldı. (Lodos Haber)