Trabzonspor´da eksik çok, alternatif yok

Ziraat Türkiye Kupası´nda Sivas Belediyespor´u 5-0 mağlup ederek kupada yoluna devam eden Trabzonspor´da, gözler ligin 17´nci haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Sahasında konuk edeceği rakibi karşısında bu maçı kazanarak devre arasına moralli girmeyi ve puan tablosunda da üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen bordo-mavililerde, eksik oyuncu sayısının fazla olması teknik direktör Ünal Karaman´ı düşündürüyor.

TÜM HATLARDA ALTERNATİF SIKINTISI YAŞANIYOR

Trabzonspor´da Çaykur Rizespor maçı öncesi kale, savunma, orta saha ve hücum hattında alternatif sorunu yaşanıyor. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Onur´un yanı sıra Esteban da sözleşmesini feshederek şehirden ayrıldı. Kalede Uğurcan Çakır´ın alternatifi olarak yine altyapıdan yetişen Arda Akbulut ile Murat Cem Kablan yer alıyor. Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Mustafa Akbaş´ın yanı sıra Toure´nin de Beşiktaş maçında sakatlanmasıyla stoperde sadece Hüseyin Türkmen ile Hosseini ikilisi kaldı. Ayrıca Beşiktaş maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Pereira da Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

ORTA SAHA VE HÜCUM HATTINDA DA SIKINTI VAR

Beşiktaş maçında sakatlanan bir başka isim Sosa´nın yokluğunda teknik direktör Ünal Karaman bu sezon birçok maçta birlikte görev verdiği Sosa-Onazi ikilisinden de zorunlu olarak vazgeçecek. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Kucka´nın takıma dönmesi teknik heyeti sevindirse de bu oyuncunun henüz tam hazır olmaması ve genç oyuncular dışında elinde başka alternatif olmayışı nedeniyle teknik heyet orta alanda da sıkıntı yaşanıyor.

DEVRE ARASI İYİ GELECEK

Bordo-mavililerde Burak Yılmaz´ın kadro dışı bırakılmasının ardından forvet hattında sadece Ekuban ile Rodallega kalırken, hücum hattında Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı´nın da birkaç haftadır sakatlıklarına rağmen inisiyatif kullanarak maçlarda forma giydiği öğrenildi. İlk yarının son maçını sorunsuz tamamlamak isteyen Trabzonspor, hem sakatların tedavilerinin tamamlanıp takıma dönmesi, hem de yapılacak takviyelerle kadronun güçlendirilmesi noktasında devre arasını fırsata çevirmeyi hedefliyor.

KARAMAN: “ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ”

Bu arada Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, eksiklerin mazaret olmayacağını belirterek, “Birkaç haftadır bazı zorluklarımız var. Sosa, Onazi, Abdülkadir, Yusuf sakat oynuyor. Pereira cezalı. Ama bu zorluklar mazeret üretme kültürümüzü daha farklı noktaya çekmiyor. Bir kadromuz var. Bu kadro içerisinde en iyisini düşündüğümüzle beraber Çaykur Rizespor maçına hazırlanacağız” dedi.