Tarihe geçen 6-2’lik galibiyetin şifreleri ortaya çıktı! Pep Guardiola tarihi böyle yazdı…

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga devi Barcelona’nın 2009 yılında ezeli rakibi Real Madrid’e karşı aldığı tarihi 6-2’lik galibiyetin şifreleri, “Take the Ball, Pass the Ball” filminde ortaya çıktı.

Katalan ekibinin altın çağı olarak görülen 2008-2012 yılları arasındaki döneminin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Duncan McMath otururken, filme ışık tutan hikayelerin kaynağı ise gazeteci Graham Hunter’dan geldi.

2008-2012 yılları arasında Barcelona’yı çalıştıran İspanyol teknik adam sayısız başarı yakalarken oynattığı oyunla da futbolda adeta bir devrime yol açtı.

Belgesel tadında çekilen filmde Real Madrid’i 6-2 yenen Barcelona kadrosunda yer alan efsane futbolculardan Xavi, Lionel Messi ve Thierry Henry, o maçı ve öncesinde yaşananları anlattı.

Real Madrid karşısında aldıkları tarihi galibiyetin tesadüf olmadığına dikkat çeken Xavi, “O maçta farklı kazanmamız taktiksel bir durumdu” derken Fransız efsane Henry ise “O gün ‘Sahte 9 numara’ pozisyonu için başlangıçtı” ifadelerini kullandı.

Maçtan bir gün önce Pep’in kendisini çağırdığını söyleyen Messi, “El Clasico’dan bir gün önce Pep beni aradı ve antrenman tesislerine çağırdı. Gittiğimde Tito Vilanova ile maçları izliyorlardı ve yeni bir şeyler yapmaya karar vermişlerdi. Bana pozisyonumu değiştireceklerini söylediler” dedi.

SİSTEMİ DEĞiŞTİRİ, TARİH YAZDI

Real Madrid’in savunmasının hareketlerini analiz eden Pep Guardiola, oyun sistemini değiştirerek Henry ve Eto’o’yu kanatta oynatmaya karar verdi.

Xavi, “Pep, Real Madrid savunmasının rakip takımın 9 numarasına asla baskı uygulamadığını farketmişti. Messi’yi sahte 9 numaraya koyup sayısal üstünlüğün bize geçmesini sağladı. Bu sayede her zaman topu aktarabileceğimiz ekstra bir oyuncu bulabiliyorduk” diyerek Madrid karşısında uyguladıkları taktiğin avantajını anlattı.

Real Madrid’in bunu beklemediğini belirten Xavi, “Bu Real Madrid için yeni bir şeydi. Bizi çok iyi çalışmışlardı ama geri döndüğümde ve stoperler Eto’o ile Henry’yi tutmaya çalıştığında büyük bir boşluğa sahip oluyorduk. Ve Henry’nin attığı ilk gol böle oldu” şeklinde konuştu.

HENRY: “PEP’İN İSTEDİĞİ OLDU”

Xavi’nin sözlerine katıldığını belirten Henry ise, “Taktiğimiz çalıştı. Messi’nin asistinde hocanın tam olarak istediği şey olmuştu. Leo savunmayı oyaladı ve Real Madrid’in stoperleri tereddüt etti. Ben de boşalan alana doğru gittim. Eto’o da diğer kanattan ilerledi ve golü bulduk” diyerek pozisyonu anlattı.

Tarihi maçta Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri Thierry Henry (2), Carles Puyol, Lionel Messi (2) ve Gerard Pique kaydetmişti. Orta saha oyuncusu Xavi ise yaptığı 4 asistle maça damga vurdu.

Real Madrid’in golleri ise Gonzalo Higuain ve Sergio Ramos’tan gelmişti.

Ne Messi... Ne Ronaldo... Ne Neymar... Kasımpaşa`da forma giyen Diagne dünya yıldızlarını geride bıraktı Her 39 dakikada fileleri havalandıran Borussia Dortmund'un İspanyol futbolcusu Alcacer, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki golcüler arasında verimlilik bakımından başı çekti. Spor Toto Süper Lig'de 80 dakikaya bir gol sığdıran Kasımpaşa'nın Senegalli forvet oyuncusu Diagne, Messi ve Neymar gibi futbolcuları geride bırakıp listenin 4. sırasında yer aldı. İlgili Haberi Oku