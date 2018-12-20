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SON DAKİKA | Süper Lig’in 17. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu!
Futbol

SON DAKİKA | Süper Lig’in 17. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Zirveyi yakından ilgilendiren Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

20 Aralık 2018 12:52

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

22 Aralık Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Özgür Yankaya

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

24 Aralık Pazartesi

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

Son güncelleme 12:55 | 20 Aralık 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
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