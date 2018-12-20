SON DAKİKA | Süper Lig’in 17. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
22 Aralık Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 Aralık Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
24 Aralık Pazartesi
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy