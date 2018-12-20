Samet Aybaba’dan Olcay Şahan ve Jires Kembo açıklaması: ‘Keyfi olduğunda geliyor’

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçın öneminin büyük olduğunu söyledi.

Samet Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi saha kenarında düzenlediği basın toplantısında, bu hafta karşılaşacakları Evkur Yeni Malatyaspor’un ligin iyi takımlarından biri olduğunu belirtti.

“Biz saha içinde birtakım şeyleri çözdük ama sıkıntılar yaşadık.” diyen Aybaba, şöyle devam etti:

“İyi oynadığımız maçlarda futbol şansı bizim yanımızda olmadı. Hep gelişiyoruz, yeni bir takımız. Bu maç bizim için çok önemli. En azından 23 puan yapalım, lig ikincisini yenelim, keyifli bir devre arası geçirelim, sonra tekrar başlayalım, diye düşünüyoruz. Oyuncularımız hep istekli, rakibin bu kadar iyi bir konumda yer almasına rağmen eksik yönleri de var. Bizim de iyi yaptığımız, eksik yaptığımız şeyler var, onlar üzerinde çalışıyoruz. Ligin ilk yarısındaki son maçımızı kazanmak istiyoruz.”

“OLCAY ŞAHAN İÇİN GÖRÜŞMEMİZ OLMADI”

Aybaba, “Olcay Şahan ile transfer görüşmeniz oldu mu?” sorusuna, “Olcay Şahan için görüşmemiz olmadı.” cevabını verdi.

Olcay Şahan’ı yakından tanıdığını vurgulayan Aybaba, “Bir temasımız olmadı. Olcay benim eski futbolcum, Türkiye’ye ben getirdim. Transferiyle ilgili Olcay ile herhangi bir şey konuşmadık. Böyle bir şey gelişirse biz size zaten ‘Olcay ile ilgili görüşmelerimiz var’ deriz. En azından kamuoyunu aydınlatırız.” diye konuştu.

“JIRES, KEYFİ OLDUĞUNDA ANTRENMANA GELİYOR”

Aybaba, futbolcuları Jires Kembo’yla ilgili birtakım sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Devre arasında gerekli müdahaleyi yapacaklarına dikkati çeken Aybaba, “Jires, keyfi olduğunda geliyor antrenmana, olmadığında tedavi oluyor, ne sakatlığı varsa. Böyle götürüyoruz, o bizim futbolcumuz, bize bir saygısızlığı yok. ‘Ben çıkayım’ diyor, ‘çık’ diyoruz, ‘çıkmıyorum’ diyor, ‘oraya git’ diyoruz. Ne yapalım şimdi yapacak bir şey yok. Değişik bir iş, bu profesyonel bir iş ama o öyle yaklaşmıyor. Biz de elimizden gelen müsamahayı gösteriyoruz ama devre arasında kulübümüz onunla ilgili de herhalde bir yaptırım uygulayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.