Paris Saint Germain’ın yıldızı Jese Rodriguez eski sevgilisinden intikam için 5 bin euro harcadı

SKOR DIŞ HABERLER Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’de forma giyen İspanyol forvet Jese Rodriguez, eski sevgilisi Aurah Ruiz’den intikam almak için ilginç bir yol kullandı. İspanya’da bir yarışma programına katılan Aurah Ruiz için elenmesi için telefonuna sarılan Jese Rodriguez, intikam için 5 bin euro harcadı.

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Türkiye’de bir dönem çok popüler olan ‘Biri Bizi Gözetliyor’a benzeyen İspanya’daki yarışma programına katılan Aurah Ruiz’in elenmesi için saatlerce mesaj atan Jese Rodriguez’in bu hareketi, kendisine 5 bin euro’ya mal oldu. Telefon faturası kabaran Jese Rodriguez, sevgilisinden intikam için 5 bin euro harcamak zorunda kaldı.

Jese Rodriguez’in intikam alma kararını Aurah Ruiz’in yarışma programında bir başka erkekle yakınlaşmasından dolayı aldığı iddia ediliyor.