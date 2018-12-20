Olcay Şahan kaptanlık pazubandını almadı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Trabzonspor, sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor’u 5-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Bordo-mavili takımın kaptanları Jose Sosa, Joao Pereira ve Yusuf Yazıcı’nın yokluğunda Trabzonspor’da sahaya genç kaleci Uğurcan Çakır kaptan olarak çıktı.
71. dakikada Uğurcan Çakır yerini Arda Akbulut’a bırakırken, kaptanlık pazubandını ise çıkarken Olcay Şahan’a uzattı ancak Olcay pazubendini almadı.
Bunun üzerine maçın kalan kısmında 24 yaşındaki futbolcu Hasan Batuhan Artarslan kaptan olarak sahada yer aldı.
Takımdan ayrılmak istiyor iddiası
Bu arada Spor Toto Süper Lig maçlarında istediği forma şansını bulamayan Olcay Şahan’ın takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.
Öte yandan 31 yaşındaki futbolcunun adı transferde Bursaspor ile anılıyor.