SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması
Olcay Şahan kaptanlık pazubandını almadı!
Trabzonspor

Olcay Şahan kaptanlık pazubandını almadı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor sahasında Sivas Belediyespor'u 5-0 yenerken, karşılaşmada Olcay Şahan'ın hareketi dikkat çekti.

20 Aralık 2018 09:07

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Trabzonspor, sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor’u 5-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Bordo-mavili takımın kaptanları Jose Sosa, Joao Pereira ve Yusuf Yazıcı’nın yokluğunda Trabzonspor’da sahaya genç kaleci Uğurcan Çakır kaptan olarak çıktı.

71. dakikada Uğurcan Çakır yerini Arda Akbulut’a bırakırken, kaptanlık pazubandını ise çıkarken Olcay Şahan’a uzattı ancak Olcay pazubendini almadı.

Bunun üzerine maçın kalan kısmında 24 yaşındaki futbolcu Hasan Batuhan Artarslan kaptan olarak sahada yer aldı.

Takımdan ayrılmak istiyor iddiası

Bu arada Spor Toto Süper Lig maçlarında istediği forma şansını bulamayan Olcay Şahan’ın takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcunun adı transferde Bursaspor ile anılıyor.

19 Aralık 2018 Ünal Karaman: `Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum` Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda sahasında Sivas Belediyespor'u 5-0 yenerek son 16 turuna yükselen Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, sakatlık vermeden oynanan oyun ve alınan sonuçtan memnun olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:02 | 20 Aralık 2018
olcay şahan trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe