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MAÇ SONUCU | Darıca Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Darıca Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında 2-2'nin rövanşında Antalyaspor, deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

20 Aralık 2018 18:05

Antalyaspor, Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş mücadelesinde deplasmanda Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek son 16’ya kaldı. Eşleşmenin Antalya’da oynanan ilk maçında taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Ömer Tevfik Özkoç

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ahmet (Dk.90 Emre) – Ramazan, Salih, Uğur, Adem, Raşit, Zeki, Oktay (Dk.73 Mustafa), Ahmet, Coşkun, Görkem

ANTALYASPOR: Ferhat – Celustka (Dk.51 Musa), Bahadır (Dk.78 Batuhan Berkay), Birkan, Mustafa, Osman, Zeki, Harun (Dk.46 Fehmi), Barrada, Doğukan, Sergen

GOL: Dk. 46 Barrada (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Raşit (Darıca Gençlerbirliği)

SARI KART: Ahmet, Görkem, Oktay, Mustafa (Darıca Gençlerbirliği), Bahadır, Barrada (Antalyaspor) 19 Aralık 2018 MAÇ SONUCU | Trabzonspor 5-0 Sivas Belediyespor | Türkiye Kupası 5. Tur Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Sivas Belediyespor'u ağırlayan Trabzonspor, 5-0'lık galibiyetle tur atlayan taraf oldu ve 2-2 berabere biten ilk maçın ardından sürprize izin vermedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:05 | 20 Aralık 2018
Antalyaspor Darıca Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası
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