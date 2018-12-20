MAÇ SONUCU | Darıca Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Antalyaspor, Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş mücadelesinde deplasmanda Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek son 16’ya kaldı. Eşleşmenin Antalya’da oynanan ilk maçında taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Ömer Tevfik Özkoç
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ahmet (Dk.90 Emre) – Ramazan, Salih, Uğur, Adem, Raşit, Zeki, Oktay (Dk.73 Mustafa), Ahmet, Coşkun, Görkem
ANTALYASPOR: Ferhat – Celustka (Dk.51 Musa), Bahadır (Dk.78 Batuhan Berkay), Birkan, Mustafa, Osman, Zeki, Harun (Dk.46 Fehmi), Barrada, Doğukan, Sergen
GOL: Dk. 46 Barrada (Antalyaspor)
KIRMIZI KART: Raşit (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KART: Ahmet, Görkem, Oktay, Mustafa (Darıca Gençlerbirliği), Bahadır, Barrada (Antalyaspor)