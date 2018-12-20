MAÇ SONUCU | Arsenal 0-2 Tottenham | Carabao Cup Çeyrek Final

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere EFL Carabao Cup Çeyrek Final maçında deplasmanda ezeli rakibi Arsenal ile karşılaşan Tottenham 2-0 galip gelerek yarı final biletini alan taraf oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Premier Lig’de karşı karşıya gelen iki ekibin maçında Arsenal 4-2 galip gelerek Kuzey Londra derbisinde galibiyete ulaşmayı başarmıştı.

Ancak Carabao Cup’ta oynanan maçta ise Tottenham rüzgarı esti. Maçın 20. dakikasında Heung-Min Son’un golüyle 1-0 öne geçen Tottenham, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Harry Kane’in müthiş pasına hareketlenen Dele Alli, şık bir aşırtma vuruşuyla topu ağlara göndererek maçın skorunu 2-0 olarak belirleyen isim oldu.

Bu sonucun ardından Tottenham yarı finale yükselirken Arsenal turnuvaya veda etmiş oldu.

Gecenin diğer maçında ise Chelsea sahasında ağırladığı Bournemouth’ı 1-0’la geçerek tur biletini kaptı.

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