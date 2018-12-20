MAÇ SONUCU | Akhisarspor 2-0 Fatih Karagümrük | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı TFF 2. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Eşleşmenin ilk maçında da rakibini 4-1 mağlup eden Akhisarspor, bu skorla son 16 turuna kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Gökmen Baltacı, Murat Şener
Akhisarspor: Bora, Gökmen, Caner, Doğukan, Kadir (Güray dk. 32), Eray, Aykut, Bilal (Bokila dk. 72), Larsson, Regattin (Onur dk. 64), Manu
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Fatih Karagümrük: Murat Hocaoğlu, Murat Sarıgül, Fatih, Hüseyin, Abdülhamit, Ufuk, Gökay (Yiğit dk. 79), Burak, Ramazan (Harun dk. 89), Serdar (Anıl dk. 61), Emir
Teknik Direktör: Atılay Canel
Goller: Manu (dk. 73), Bokila (dk. 90+2 pen.) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Hüseyin, Fatih (Fatih Karagümrük), Larsson (Akhisarspor)