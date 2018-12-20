MAÇ SONUCU | Akhisarspor 2-0 Fatih Karagümrük | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı TFF 2. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Eşleşmenin ilk maçında da rakibini 4-1 mağlup eden Akhisarspor, bu skorla son 16 turuna kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Gökmen Baltacı, Murat Şener

Akhisarspor: Bora, Gökmen, Caner, Doğukan, Kadir (Güray dk. 32), Eray, Aykut, Bilal (Bokila dk. 72), Larsson, Regattin (Onur dk. 64), Manu

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Fatih Karagümrük: Murat Hocaoğlu, Murat Sarıgül, Fatih, Hüseyin, Abdülhamit, Ufuk, Gökay (Yiğit dk. 79), Burak, Ramazan (Harun dk. 89), Serdar (Anıl dk. 61), Emir

Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Manu (dk. 73), Bokila (dk. 90+2 pen.) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Hüseyin, Fatih (Fatih Karagümrük), Larsson (Akhisarspor) MAÇ SONUCU | Darıca Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında 2-2'nin rövanşında Antalyaspor, deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku