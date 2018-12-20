Kulüpler Birliği’ni karıştıran Hüseyin Göçek 3 hafta sonra…

En son Süper Lig’in 13. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasında düdük çalan Hüseyin Göçek, son dakikalarda Konyaspor lehine verdiği penaltıdan dolayı sarı-kırmızılı camia tarafından tepki görmüştü. O müsabakada ayrıca VAR hakemi olan Halis Özkahya da tepkilerin odağında olmuştu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’nın ikinci bir değerlendirmeye kadar dinlendirileceğini açıklamıştı. Kulüpler Birliği ise, 17 kulübün kararı olarak yayınladığı bildiride, MHK’nin iki hakem hakkında verdiği kararı geri çekmesini istemişti. Galatasaray’ın tepkisine neden olan bildiri sonrası Kulüpler Birliği karışmış, birçok takım yayınlanan metinden haberdar olmadıklarını beyan etmişlerdi.

Fikret Orman`dan Kulüpler Birliği`nin bildirisi hakkında açıklama! Galatasaray'ın Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildirinin geri çekilmemesi halinde toplantılara katılmama kararının ardından Beşiktaş Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu İlgili Haberi Oku

Türkiye spor gündemini uzun süre meşgul eden bu olayın üzerinden 3 hafta geçtikten sonra MHK, Hüseyin Göçek’e görev verdi.

Mustafa Cengiz o yasaklı hakemleri işaret etti! Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, başka takımların maçlarına verilmeyen hakemleri işaret etti. Kulüpler Birliği bildirisinden sonra gözler, yıllardır Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarına verilmeyen hakemlere ve atamalarını yapan Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) çevrildi. İlgili Haberi Oku

HALİS ÖZKAHYA’YA GÖREV YOK

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 13.30’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak Erzurumspor-Kayserispor karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

MHK Galatasaray-Konyaspor maçı ile ilgili olarak, “FIFA hakemlerimizden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’ya VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığından ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesini uygun bulmuştur” açıklamasında bulunmuştu.

Aynı müsabakada VAR hakemi olan Halis Özkahya’ya ise bu hafta yine görev verilmedi.