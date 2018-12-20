Kulüpler Birliği’ni karıştıran Hüseyin Göçek 3 hafta sonra…

En son Süper Lig’in 13. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasında düdük çalan Hüseyin Göçek, son dakikalarda Konyaspor lehine verdiği penaltıdan dolayı sarı-kırmızılı camia tarafından tepki görmüştü. O müsabakada ayrıca VAR hakemi olan Halis Özkahya da tepkilerin odağında olmuştu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’nın ikinci bir değerlendirmeye kadar dinlendirileceğini açıklamıştı. Kulüpler Birliği ise, 17 kulübün kararı olarak yayınladığı bildiride, MHK’nin iki hakem hakkında verdiği kararı geri çekmesini istemişti. Galatasaray’ın tepkisine neden olan bildiri sonrası Kulüpler Birliği karışmış, birçok takım yayınlanan metinden haberdar olmadıklarını beyan etmişlerdi.
Türkiye spor gündemini uzun süre meşgul eden bu olayın üzerinden 3 hafta geçtikten sonra MHK, Hüseyin Göçek’e görev verdi.
HALİS ÖZKAHYA’YA GÖREV YOK
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 13.30’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak Erzurumspor-Kayserispor karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
MHK Galatasaray-Konyaspor maçı ile ilgili olarak, “FIFA hakemlerimizden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’ya VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığından ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesini uygun bulmuştur” açıklamasında bulunmuştu.
Aynı müsabakada VAR hakemi olan Halis Özkahya’ya ise bu hafta yine görev verilmedi.