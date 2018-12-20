Jailton İstiklal Marşı sırasında Türk bayrağına döndü…

Türkiye Kupası beşinci tur rövanş maçında Hatayspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi…

2-2 biten ilk maçtan sonra Antakya Atatürk Stadı’nda tur arayan Başkent ekibinde maç öncesi Brezilyalı oyuncu Jailton’un hareketi sosyal medyaya damga vurdu. Karşılaşma öncesi okunan İstiklal Marşı sırasında yüzünü Türk bayrağına dönen Jailton’un bu davranışı takdir topladı.

Jailson geçtiğimiz yıl Süper Lig’in 13.haftasında oynanan Osmanlıspor maçında da seremoni esnasında bayrağa dönmüştü. Ankara’da oynanan Galatasaray maçında da benzer bir harekete imza atan başarılı futbolcunun bayrağa olan saygısından ötürü protokol tribünü yerine bayrak yönüne doğru döndüğü biliniyor.

Konuyla ilgili futbol camiasının ünlü isimleri ve yazarlar da görüşlerini bildirdi. Bir çok isim İstiklal Marşı’nın maçlardan önce bayrağa dönerek okunması görüşünde birleşti… İşte o yorumlar:

ATİLLA TÜRKER

Doğrusu bayrağa dönmektir. Dünyanın her yerinde böyle olduğunu biliyorum. Jailton da bunu iyi bildiği için saygı gereği ulusal marş okunurken bunu yapıyor. Bu konuda federasyon yeni bir düzenlemeye gidebilir ve oyuncular artık protokol tribünü yerine bayrağa doğru dönerek İstiklal Marşı’nı okuyabilir.

OĞUZ ÇETİN

Bu konu çok önemli aslında. Protokole dönmekteki temel amaç bayrağa doğru saygı göstermektir. Yoksa orada bulunan yöneticiler veya başkanlara değil… İstiklal Marşı okunurken bayrağımıza olan bağlılığımızı dile getiriyoruz aslında. Yani saygıyı orada bayrağa yapmamız gerekir. Jailton’un yaptığı da takdir edilecek bir hareket.

FERiDUN NİĞDELİOĞLU

Eğer bir ülkenin marşı varsa o marş o ülkenin bayrağının önünde hazırolda durarak okunur. Protokole karşı okunmaz. Yıllardır bu hatayı yaptık. Protokole dönerek okuduk İstiklal Marşı’nı… Bayraktır vatanı belirleyen ve en önemli unsurdur. Marşı da ikinci olanıdır. O zaman yüzünü bayrağa döneceksin. Jailton kardeşime yürekten teşekkür ediyorum, Türk futbolculara da örnek olmasını diliyorum.

ALTAN TANRIKULU

Her insanın milliyetçilik duyguları kendi içindedir ve yoğunluğu çok farklıdır. Hatta bu duygular anbean değişebilir. Bir dönem gelir, bu duyguları çok yoğun göstermek ister. Sanırım bu da öyle bir ana denk geldi. Bazı ülkelerin milli takımlarında oyuncular ellerini kalplerine götürerek marşlarını okur.

Fransa 98 Dünya Kupası’na gittiğimde çok şaşırmıştır. Güney Amerikalı tribünler marşlarını eğlenerek söylüyorlardı. Biz ve Almanlar ise marşlarımızı çok disiplinli söyleriz. Milli marş her ülkenin kendi karakterini yansıtır. Ben de basın tribününe maçları takip etmeye gittiğimde marş okunurken kafamı bayrağa çeviririm. Federasyonun bu şekilde yeni bir düzenleme yapması taraftarıyım.

OKTAY DERELİOĞLU

Protokol tribününe dönüş oyuncuların sahaya çıkarken dizilişinden kaynaklanıyor. İstiklal Marşı okunurken nereye doğru döneceği herkesin kendi inisiyatifindedir. Ben hoca olarak yedek kulübesinde olduğum zaman bayrak neredeyse oraya dönerim. Gözlerim bayrağı arar her zaman.

MAÇLARDAN ÖNCE NEDEN MİLLİ MARŞ OKUNUYOR?

Editör yorumu: Kimilerine göre, maçlardan önce milli marş okunması 12 Eylül döneminden kalan bir uygulama. O dönem milli bilinci arttırmak ve vatandaşlara ülke sevgisi aşılamak isteyen darbeci yönetimin aldığı bir karar. Ancak tam olarak ne zaman başladığı kimse tarafından bilinmiyor. Akıllarda kalan ise; 90’lı yıllarda artan terör olayları ve şehit sayısının bir hayli artması nedeniyle, maçlardan önce taraftarların kendiliğinden İstiklal Marşı’nı okuması ve sonrasında bu durumun bir düzene konulduğu gerçeği. Bir diğer gerçek ise Avrupa’da bu uygulamayı yapan tek ülke oluşumuz.

Jailton`un menajeri açıkladı: `Jailton 6 ay men cezası alabilir` Hollanda'da faaliyetlerini sürdüren Türk menajer Sezer Özkan, Gençlerbirliği oyunusu Jailton ve üç büyüklerin gündemine gelen Hakim Ziyech hakkında flaş ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku