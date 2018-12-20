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Houston Rockets rekor kırdı! NBA tarihine geçti
NBA

Houston Rockets rekor kırdı! NBA tarihine geçti

NBA'de konuk ettiği Washington Wizards'ı 136-118 yenen Houston Rockets, 26 üç sayı isabeti bularak rekor kırdı.

20 Aralık 2018 11:08

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) konuk ettiği Washington Wizards’ı 136-118 yenen Houston Rockets, bir maçta en fazla üç sayı atan takım olarak tarihe geçti. Washington Wizards karşısında bu sezon 16. galibiyetini elde eden Rockets, 26 üç sayı isabeti bularak NBA rekoru kırdı. Bu alanda daha önceki rekor 25 üçlükle Cleveland Cavaliers’a aitti.

20 Aralık 2018 Cedi Osman`ın 13 sayısı Cleveland`a yetmedi NBA'de Cleveland Cavaliers, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'a 110-99'luk skorla mağlup oldu. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, 28 dakika parkede kaldı ve 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund üretti. İlgili Haberi Oku

James Harden’ın 35 sayıyla en skorer isim olduğu maçta, Clint Capela 20 sayı, 12 ribaunt, P.J. Tucker 11 sayı, 11 ribauntla “double double” yaptı. Wizards’ta ise Bradley Beal 28 sayıyla maçı tamamladı.

Son güncelleme 11:08 | 20 Aralık 2018
Houston Rockets NBA
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