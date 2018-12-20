Houston Rockets rekor kırdı! NBA tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) konuk ettiği Washington Wizards’ı 136-118 yenen Houston Rockets, bir maçta en fazla üç sayı atan takım olarak tarihe geçti. Washington Wizards karşısında bu sezon 16. galibiyetini elde eden Rockets, 26 üç sayı isabeti bularak NBA rekoru kırdı. Bu alanda daha önceki rekor 25 üçlükle Cleveland Cavaliers’a aitti.

Cedi Osman`ın 13 sayısı Cleveland`a yetmedi NBA'de Cleveland Cavaliers, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'a 110-99'luk skorla mağlup oldu. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, 28 dakika parkede kaldı ve 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund üretti. İlgili Haberi Oku

James Harden’ın 35 sayıyla en skorer isim olduğu maçta, Clint Capela 20 sayı, 12 ribaunt, P.J. Tucker 11 sayı, 11 ribauntla “double double” yaptı. Wizards’ta ise Bradley Beal 28 sayıyla maçı tamamladı.