MAÇ SONUCU | Giresunspor 2-5 Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'a konuk oldu. Ersun Yanal yönetiminde beyaz bir sayfa açmak isteyen ancak ilk maçta konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 1-0'lık galibiyetin rövanşında rakibini 5-2 mağlup etti.

Cezası sona eren Roberto Soldado görev yaparken Fenerbahçe’nin golleri Roberto Soldado (7), Mehmet Ekici (49 ve 55), Mehmet Topal (73) ve Diego Reyes’ten (89) geldi. Ev sahibinin sayılarının altında ise Said Idazza (14) ve Volkan Okumak (pen. 68) imzası vardı.

Stat: Giresun Atatürk

Saat: 20.30

Yayın: a2

Hakem: Suat Arslanboğa

Giresunspor: Anıl, Emre, Uğur, Ferhat, Çağlar Birinci, Bahadır, Kağan, Alperen, Volkan, Idazza, Husmani

Teknik direktör: Hüseyin Kalpar

Fenerbahçe: Harun, Reyes, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ayew, Benzia, Barış, Soldado

Teknik direktör: Ersun Yanal

MAÇ SONUCU | Darıca Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında 2-2'nin rövanşında Antalyaspor, deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku

SOLDADO’NUN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado'nun cezası sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan saha için olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, Giresunspor müsabakasıyla formasına kavuştu. Soldado, Galatasaray derbisinin ardından 5'i ligde, 1'i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta forma giyememişti.

Fenerbahçe’de bir diğer cezalı oyuncu Jailson Marques Siqueira ise Giresunspor karşısında da takımdaki yerini alamadı. Soldado maçta perdeyi açan golü şık bir aşırtma vuruşla kaydetti.