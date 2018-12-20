MAÇ SONUCU | Giresunspor 2-5 Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'a konuk oldu. Ersun Yanal yönetiminde beyaz bir sayfa açmak isteyen ancak ilk maçta konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 1-0'lık galibiyetin rövanşında rakibini 5-2 mağlup etti.
Cezası sona eren Roberto Soldado görev yaparken Fenerbahçe’nin golleri Roberto Soldado (7), Mehmet Ekici (49 ve 55), Mehmet Topal (73) ve Diego Reyes’ten (89) geldi. Ev sahibinin sayılarının altında ise Said Idazza (14) ve Volkan Okumak (pen. 68) imzası vardı.
Stat: Giresun Atatürk
Saat: 20.30
Yayın: a2
Hakem: Suat Arslanboğa
Giresunspor: Anıl, Emre, Uğur, Ferhat, Çağlar Birinci, Bahadır, Kağan, Alperen, Volkan, Idazza, Husmani
Teknik direktör: Hüseyin Kalpar
Fenerbahçe: Harun, Reyes, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ayew, Benzia, Barış, Soldado
Teknik direktör: Ersun Yanal
SOLDADO’NUN CEZASI BİTTİ
Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado'nun cezası sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan saha için olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, Giresunspor müsabakasıyla formasına kavuştu. Soldado, Galatasaray derbisinin ardından 5'i ligde, 1'i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta forma giyememişti.
Fenerbahçe’de bir diğer cezalı oyuncu Jailson Marques Siqueira ise Giresunspor karşısında da takımdaki yerini alamadı. Soldado maçta perdeyi açan golü şık bir aşırtma vuruşla kaydetti.