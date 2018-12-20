Giresunspor Fenerbahçe hangi kanalda saat kaçta? Türkiye Kupası maçı …

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Fenerbahçe Giresunspor’a konuk oluyor. Kadıköy’de oynanan ilk maçta Giresun karşısında 1-0 kazanan ve rövanş mücadelesinde sahaya avantajlı çıkacak Fenerbahçe ilk maçta olduğu gibi gençler ve fazla forma şansı bulamayan isimlerle sahada yer alması bekleniyor. Ayrıca Fenerbahçe’de cezası biten Soldado da forma şansı bulabilecek. Karşılaşmada Fenerbahçe’ye her türlü galibiyet ve beraberlik Türkiye Kupası’nda tur kapısını açarken, Giresunspor 1-0 kazanırsa uzatmalara gidilecek, daha farklı kazanırsa tur atlayan ekip olacak. Peki, Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı yayın | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur | Giresunspor 0-0 Fenerbahçe Giresunspor Fenerbahçe maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Son 16'ya yazdıran taraf olmak isterken Giresunspor Fenerbahçe maçı önemli pozisyonlarını ve müsabakada yaşananları Skor canlı yayın ve canlı izle bağlantısında takip edebilirsiniz... İlgili Haberi Oku

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de bu sezon aradığı galibiyetleri bulmakta zorlanan Fenerbahçe, Ersun Yanal ile çıkacağı ilk Türkiye Kupası maçında tur atlayan taraf olmak istiyor. Giresun Fenerbahçe maçı 20 Aralık 2018 Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak ve karşılaşma A2 TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE İLK 11

Giresunspor: Anıl, Emre, Uğur, Ferhat, Çağlar Birinci, Bahadır, Kağan, Alperen, Volkan, Idazza, Husmani

Fenerbahçe: Harun, Reyes, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ayew, Benzia, Barış, Soldado

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FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı ve Michael Frey'in Giresunspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk ise teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda Giresunspor önünde forma giyebilecek.

SOLDADO’NUN CEZASI BİTİYOR

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado'nun cezası sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan saha için olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, Giresunspor müsabakasıyla formasına kavuşacak. Soldado, Galatasaray derbisinin ardından 5'i ligde, 1'i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta forma giyememişti.

Sarı-lacivertlilerde bir diğer cezalı oyuncu Jailson Marques Siqueira ise Giresunspor karşısında da takımdaki yerini alamayacak.

“KUPAYI KAZANCAĞIZ”

Başkan Ali Koç, Ersun Yanal için düzenlenen imza töreninde Finansal Fair- Play tehlikesine dikkat çekti. Koç, “FFP şartlarını karşılayamayacağız” diyerek Avrupa kupalarına katılmama cezası alabileceklerini söyledi. Sarı-Lacivertliler'in bu cezayı çekmesi için önce Avrupa bileti alması şart. Eğer bu sezon bilet alamazsa, önümüzdeki yıl şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Ligde 17. sırada bulunan Kanarya için tek çıkar yol, Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmak ve cezasını bu şekilde çekmek.

Ziraat Türkiye Kupası Giresunspor 20 Aralık Perşembe 20.30 Giresun Atatürk Stadyumu #GRSNvFB pic.twitter.com/S2WX7qxz2s — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 19 Aralık 2018

“FUTBOLA HASRET KALDIM”

İspanyol oyuncu, Galatasaray derbisindeki olayların ardından aldığı 6 maçlık cezayı tamamladı. Bu akşam Giresun karşısında formasına kavuşması beklenen Soldado, sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. Tecrübeli golcü, “Takımımdan bu kadar uzun süre ayrı kaldığım için üzgünüm. Futbolu çok özledim. Bir an önce oynamak istiyorum. Göreve hazırım ve hocam da bunu biliyor” ifadelerini kullandı.