Futbol dünyasının en tartışmalı isimlerinden Wanda Nara! Skandallardan eşi Icardi’nin menajerliğine…

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Inter’de forma giyen Mauro Icardi, ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmaya aday… Inter’in 98 milyon sterlin serbest kalma maddesi ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı Mauro Icardi kadar, olası bir serbest kalma transferinden en az 9.8 milyon sterlin kazanacak olan Wanda Nara da konuşulacak gibi… Futbol dünyasına Maxi Lopez’in eşi olarak adım atan, ardından Arjantinli futbolcuyu takım arkadaşı ile aldattığı iddiaları gündeme gelen, Icardi ile evlendikten sonra bir başka futbolcu ile seks kaseti söylentileriyle konuşulmaya devam eden Wanda Nara, bütün bu skandalları geride bırakarak, Icardi’nin menajerliğine kadar uzanan bir hikayenin de başrol oyuncusu…

Futbolcu eşleri genellikle magazin basını tarafından yakından takip edilen figürlerdir. Kıyafetleri, sosyal medya paylaşımları en az futbolcuların hayatları kadar ilgi çeker. Ancak futbolcu eşlerinden birisi var ki, diğerlerinden oldukça farklı bir hayat hikayesine sahip. Bu isim Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan başkası değil… Skandal haberlerle gündeme gelen Wanda Nara, bu iddialardan her seferinde güçlenerek çıkmayı başardı.

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MAXI LOPEZ İLE EVLİYKEN…

İşte Wanda Nara’nın skandallardan menajerliğe uzanan macerası:

Bir dönem Arjantin futbolunun en önemli ismi olacağı söylenen Maxi Lopez ile evlenerek futbol dünyasında adını duyuran Wanda Nara, daha sonra sürekli skandallar ile gündeme geldi. Maxi Lopez ile evli olduğu sırada, o dönemde Arjantinli futbolcu ile takım arkadaşı olan Mauro Icardi’ya yakınlaştığı söylentileri başladı. Wanda Nara’nın Maxi Lopez’den boşanma kararı almasının arkasında da Mauro Icardi ile yaşadığı yasak aşkın olduğu iddia edildi.

TANIŞMA ZAMANLARI TARTIŞMALI

Maxi Lopez’den 2013 yılının Aralık ayında boşanan Wanda Nara, 2014 yılının Mayıs ayında Mauro Icardi ile evlendi. Mauro Icardi’nin otobiyografisinde yazanlara göre Wanda Nara arasındaki ilişki, aynı 2012’ün yılın yaz aylarında başladı. Hatta Mauro Icardi, daha önce sık sık mesajlaştıklarını, Wanda Nara’nın, Maxi Lopez ve üç çocuğu ile birlikte çıktığı yaz tatiline kendisini de davet ettiğini kitabında ifade etmişti. Mauro Icardi, o dönem Maxi Lopez ile olan evliliği bitmek üzere olan Wanda Nara ile ilk olarak o yaz yakınlaştıklarını yazdı.

Mauro Icardi’nin bu itirafını yalanlayan Wanda Nara, Arjantinli yıldız ile boşandıktan sonra yakınlaştıklarını söylemişti. Maxi Lopez’in kendisini ihmal ettiğini belirten Wanda Nara, Mauro Icardi ile tanışma hikayelerini “Boşandıktan sonra Arjantin’e döndüm. Mauro Icardi bana mesaj atarak Arjantin’de bir ihtiyacım olup olmadığını sordu. Bana arabasının ve evinin anahtarını verdi. Bir akşam da birlikte yemek isteyip istemediğimi sordu. Geri kalanı kendiliğinden gelişti” şeklinde anlattı. Eski kocası Maxi Lopez’i de suçlayan Wanda Nara “Beni çok ihmal etti. Boşanmadan önce onunla üç aydır sevişmiyorduk. Lüks içinde yaşamama rağmen acı çekiyordum” demişti.

ARJANTİN’DE HALA ÖFKE İLE KARŞILANIYOR

Ancak ikiliye yakın kaynaklar, Mauro Icardi’nin söylediklerini doğruluyor. Bu nedenle futbol aşığı ateşli taraftarları ile ünlü Arjantin, Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisinin ilişkisini doğru bulmuyor. Hatta Mauro Icardi’nin en formda olduğu dönemde bile Arjantin Milli Takımı’na çağrılmama nedeni olarak Wanda Nara ile olan ilişkisi gösterilmişti.

Maxi Lopez’i aldattığı iddiaları hala konuşulurken, Wanda Nara hakkında bir başka skandal daha patlak verdi. Geçtiğimiz yıl Mauro Icardi’nin takım arkadaşı Marcelo Brozovic ile birlikte olduğu söylenen bir seks kaseti ortalığı karıştırdı. Bu iddiaları da yalanlayan Wanda Nara, konu ile ilgili “Ben beş çocuk annesi, evli ve mutlu bir kadınım. Sürekli ailemle vakit geçiriyorum. Normal bir hayatım var. İşe gidiyorum, çocuklarımla ilgileniyorum. Bu nedenle benim hakkımda asılsız hikayeler uydurmak yerine insanların kendi hayatları ile ilgilenmelerini öneririm” dedi.

MENAJERLİĞE ADIM ATTI

Mauro Icardi, kariyerinin en verimli döneminde sürpriz bir karara imza attı. 10 yıldır birlikte çalıştığı menajerini kovan Mauro Icardi, onun yerine eşi ve iki kızının annesi Wanda Nara’yı işe aldı. Wanda Nara, artık Mauro Icardi’nin hem özel hem de iş hayatında bir numaralı insan konumuna geldi. Bu kararı çok eleştirilen Mauro Icardi, kararını “Futbol kariyerim devam ettiği sürece onunla çalışmak isterim. Bunu hak ediyor. Benim ve çocuklarımın geleceğini ondan başka kimse daha çok düşünemez” diyerek açıkladı.

Wanda Nara, eşini aldatan, seksi paylaşımlar yapan, seks kasetleri çıkan biri olarak gündeme gelirken, şimdi Mauro Icardi’nin menajeri olarak hayatına devam ediyor. Chelsea’nin uzun süredir yakından ilgilendiği Mauro Icardi, devre arasında İngiltere’nin yolunu tutması halinde, Wanda Nara bu imzadan 9.8 milyon sterlin kazanacak. Yani bir imza ile Icardi ailesinin hesabına küçük bir servet yatacak.