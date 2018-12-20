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FIFA’nın Aralık ayı dünya sıralaması açıklandı
Milli Takımlar

FIFA’nın Aralık ayı dünya sıralaması açıklandı

FIFA'nın Aralık ayı dünya sıralaması açıklandı, Türkiye A Milli Futbol Takımı 1443 puanla 39'uncu sırada yer aldı.

20 Aralık 2018 14:17

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) aralık ayı dünya sıralamasında A Milli Takım, 1443 puanla 39’uncu sıradaki yerini korudu.

FIFA’nın resmi internet sitesinden açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasına göre ilk 3 sıra değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede yer alırken, Fransa 2’nci, Brezilya ise 3’üncü oldu.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şu şekilde:

– Belçika 1727

– Fransa 1726

– Brezilya 1676

– Hırvatistan 1634

– İngiltere 1631

– Portekiz 1614

– Uruguay 1609

– İsviçre 1599

– İspanya 1591

– Danimarka 1589

Son güncelleme 14:17 | 20 Aralık 2018
belçika fifa fransa
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