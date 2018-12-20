FIFA’nın Aralık ayı dünya sıralaması açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) aralık ayı dünya sıralamasında A Milli Takım, 1443 puanla 39’uncu sıradaki yerini korudu.
FIFA’nın resmi internet sitesinden açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasına göre ilk 3 sıra değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede yer alırken, Fransa 2’nci, Brezilya ise 3’üncü oldu.
Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şu şekilde:
– Belçika 1727
– Fransa 1726
– Brezilya 1676
– Hırvatistan 1634
– İngiltere 1631
– Portekiz 1614
– Uruguay 1609
– İsviçre 1599
– İspanya 1591
– Danimarka 1589