FIFA’nın Aralık ayı dünya sıralaması açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) aralık ayı dünya sıralamasında A Milli Takım, 1443 puanla 39’uncu sıradaki yerini korudu.

FIFA’nın resmi internet sitesinden açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasına göre ilk 3 sıra değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede yer alırken, Fransa 2’nci, Brezilya ise 3’üncü oldu.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şu şekilde:

– Belçika 1727

– Fransa 1726

– Brezilya 1676

– Hırvatistan 1634

– İngiltere 1631

– Portekiz 1614

– Uruguay 1609

– İsviçre 1599

– İspanya 1591

– Danimarka 1589