Fenerbahçe’nin eski yıldızı Milos Krasic futbolu bırakma kararı almak üzere…

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen kanat oyuncusu Milos Krasic, Sırp basınına futbolu bırakma kararı almaya çok yakın olduğunu açıkladı. 2012’de Juventus’tan Fenerbahçe’ye 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ancak bekleneni karşılayamayan ve ondan sonra kariyeri ciddi bir düşüşe geçen Krasic, Polonya’da forma giydiği Lechia Gdansk’tan ayrıldıktan sonra konuştu.

Krasic, “Lechia Gdansk ile sözleşmemin bitmesine 6 ay kalmasına rağmen anlaştık ve yollarımızı ayırdık. Kariyerimi bitirmeye karar vermeye çok yaklaştım ama henüz kesin olarak bitirmedim. Artık çocuklarımla ve ailemle daha çok ilgilenmek istiyorum” dedi ve ekledi: “Teknik direktör olmayı düşünüyorum. Bunun için UEFA’dan Pro Lisans almalıyım ve eğitim görmeliyim.”

2010 yılında büyük umutlarla CSKA Moskova’dan Juventus’a 15 milyon Euro bedelle transfer olan Milos Krasic, 2012 yılında ise 7 milyon euroya Fenerbahçe’ye gitmişti. 27 resmi maçta forma giyip 1 gol kaydeden ve Fenerbahçe’de beklentileri karşılayamayan Krasic, bir sezon kiralık olarak Bastia’da forma giydikten sonra Polonya’nın yolunu tutmuştu. Kulüpler Birliği`ni karıştıran Hüseyin Göçek 3 hafta sonra... Spor Toto Süper Lig'de son olarak 13. haftadaki Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını yöneten ve bir süre dinlendirilen Hüseyin Göçek, 3 hafta sonra ilk kez Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor mücadelesinde görev alacak. Kulüpler Birliği, MHK'nin Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili yaptığı açıklama sonrası yayınlanan bildiri Türkiye'de spor gündemine oturmuştu. İlgili Haberi Oku