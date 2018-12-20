Fenerbahçe obeziteye karşı

Özlem GÜRSES / Fenerbahçe’nin basketbol takımı için BEKO ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasının çok çarpıcı bir başlığı daha vardı: ‘Eat Like A Pro-Şampiyonlar Gibi Beslen.' Çocuk obezitesinin vahim rakamlara ulaştığı günümüzde BEKO, bu işbirliğiyle çocuklara hayran oldukları kahramanlar üzerinden ulaşacak. Fenerbahçeli basketbolcular da kişisel sosyal medyadan sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma yönünde mesajlar paylaşacak.

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, ‘Şampiyonlar Gibi Beslen' girişiminin amacını “Dünyada 40 milyon çocuk, Türkiye'de her 10 çocuktan 1'i obez. Obezite başta kalp-damar hastalıkları olmak üzere birçok sorunu beraberinde getiriyor. Yaklaşık 470 milyon kişinin takip ettiği Fenerbahçe ile işbirliği bu açıdan önemli. Sporcularımız kendileri nasıl yaşıyorlarsa çocuklarımızı ve gençlerimizi de benzer şekilde yaşamaya teşvik edecekler” diye anlattı.

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