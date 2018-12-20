SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Trump askerlerini Suriye’den çekiyor… İlk açıklamalar geldi
Fenerbahçe obeziteye karşı
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe obeziteye karşı

Sarı-lacivertli basketbolcular ‘Şampiyonlar Gibi Beslen’ sloganı ile başlayan girişimde hayranlarını sağlıklı yaşamaya teşvik edecek. BEKO’nun kampanyasında 470 milyon kişiye ulaşılması planlanıyor.

20 Aralık 2018 07:32

Özlem GÜRSES / Fenerbahçe’nin basketbol takımı için BEKO ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasının çok çarpıcı bir başlığı daha vardı: ‘Eat Like A Pro-Şampiyonlar Gibi Beslen.' Çocuk obezitesinin vahim rakamlara ulaştığı günümüzde BEKO, bu işbirliğiyle çocuklara hayran oldukları kahramanlar üzerinden ulaşacak. Fenerbahçeli basketbolcular da kişisel sosyal medyadan sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma yönünde mesajlar paylaşacak.

Arçelik  CEO'su Hakan Bulgurlu, ‘Şampiyonlar Gibi Beslen' girişiminin amacını “Dünyada 40 milyon çocuk, Türkiye'de her 10 çocuktan 1'i obez. Obezite başta kalp-damar hastalıkları olmak üzere birçok sorunu beraberinde getiriyor. Yaklaşık 470 milyon kişinin takip ettiği Fenerbahçe ile işbirliği bu açıdan önemli. Sporcularımız kendileri nasıl yaşıyorlarsa çocuklarımızı ve gençlerimizi de benzer şekilde yaşamaya teşvik edecekler” diye anlattı.

19 Aralık 2018 Fenerbahçeli taraftar Soner Ergen`den iyi haber! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:32 | 20 Aralık 2018
Fenerbahçe özlem gürses
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe