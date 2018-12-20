Ertem Şener, Hakem Aydınus’un eşi ve kızına tazminat ödeyecek!

Ümit TÜRK-İSTANBUL/ÖZEL HABER

Eskişehirspor-Fenerbahçe arasında 2012’de oynanan maçta, hakem Fırat Aydınus, futbolcu Caner Erkin’e gösterdiği kırmızı kartla tartışmalara neden oldu. “Beyaz Futbol” programı bu tartışmaları bir üst noktaya taşıyarak, ‘kırmızı kartın nedenini öğrenmek için’ Aydınus’un evine gitti. Zili çalan muhabir, kapıyı açan hakem eşine, ‘Fırat bey evde mi’ diye sordu. ‘Yok’ yanıtını alınca da, kapıyı bir kaç kez daha çalarak Fırat Aydınus’un evde olabileceği imasında bulundu.

“AYDINUS AİDATLARI DÜZENLİ ÖDÜYOR MU?”

Daha sonra Aydınus’un evi önünde komşularla röportaj yapan muhabir, ‘Fırat Aydınus eşinden ayrı mı yaşıyor’, ‘Aidatları düzenli ödüyor mu’, ‘Aydınus iyi bir insan mıdır?’ şeklinde sorular yöneltti. Tüm bu yaşananlar bir gün sonra Beyaz TV’deki “Beyaz Futbol” programında yayınlandı.

MAHKEME REDDETTİ YARGITAY BOZDU

Tepki çeken bu görüntülerden sonra hakem Fırat Aydınus’un eşi Teyyube Aydınus, avukatı Handan Bakbak aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Kendisi ve kızı adına dava açan Aydınus, yayın yoluyla kişilik haklarını ihlal ettiklerini belirttiği, sunucu Ertem Şener, muhabir Mustafa Çevik ile kanalın sahibi Osman Gökçek’ten manevi tazminat talebinde bulundu. Ancak, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, ‘söz konusu yayının hukuka uygun olduğunu, bu nedenle de tazminatı gerektirmediğini’ belirtilerek davayı reddetti.

AYDINUS VE KIZINA 10’AR BİN TL

Aydınus’un avukatının yaptığı itirazı yerinde bulan Yargıtay, mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yapılan yeniden yargılama sonucu mahkeme, bu kez davayı kısmen kabul etti ve Osman Gökçek dışındaki diğer davalıların; Teyyube Aydınus’a 10 bin, kızı Deniz Mina’ya 10 bin olmak üzere 20 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.